Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau hai năm xung đột

Một báo cáo toàn diện đầu tiên sau lệnh ngừng bắn tháng 10/2025 do Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) công bố cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có sau hai năm xung đột, với tổng thiệt hại trực tiếp và tổn thất kinh tế vượt 57 tỷ USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, báo cáo cho biết thiệt hại vật chất ước tính khoảng 35,2 tỷ USD, trong khi tổn thất kinh tế, bao gồm mất thu nhập và chi phí do di dời, lên tới 22,7 tỷ USD.

Tổng nhu cầu tái thiết trong 5 năm tới được dự báo vượt 71 tỷ USD, cao hơn khoảng 5 tỷ USD so với ước tính trước đó vào năm 2024.

Lĩnh vực nhà ở chịu tác động nặng nề nhất khi hơn 1,2 triệu người, tương đương khoảng 60% dân số Gaza, mất nhà cửa. Khoảng 371.000 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó gần 85% bị phá hủy hoàn toàn. Chi phí khôi phục riêng lĩnh vực này ước tính hơn 16 tỷ USD.

Hạ tầng y tế và giáo dục cũng bị tàn phá nghiêm trọng, với chưa tới 50% số bệnh viện và chưa đến 38% cơ sở y tế cơ bản còn hoạt động một phần. Chi phí khôi phục hệ thống y tế và giáo dục được ước tính khoảng 19 tỷ USD.

Trong khi đó, hệ thống điện bị phá hủy hơn 90%, buộc các cơ sở thiết yếu phải phụ thuộc vào máy phát điện, với chi phí tái thiết khoảng 2,7 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho thấy gần 1,7 triệu người vẫn đang sống trong các khu tạm cư, chủ yếu là lều trại, do nhà cửa bị phá hủy hoặc nằm trong khu vực chưa thể tiếp cận. Tình trạng thất nghiệp gia tăng nghiêm trọng khi chưa đến 10% dân số có việc làm, trong khi khoảng 92% doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Hoạt động tái thiết hiện gần như đình trệ do thiếu tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, cũng như các hạn chế về an ninh và kiểm soát tại thực địa. Giới chuyên gia nhận định tình hình kinh tế-xã hội tại Gaza hầu như không cải thiện kể từ sau lệnh ngừng bắn.

Báo cáo đề xuất kế hoạch tái thiết gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhà ở tạm thời và y tế trong 18 tháng đầu, tiếp theo là khôi phục quy mô lớn các lĩnh vực then chốt và cuối cùng là hiện đại hóa toàn diện hệ thống hạ tầng và dịch vụ công./.

