Xung đột tại Trung Đông: Liban và Israel tiếp tục hòa đàm tại Mỹ

Ngày 6/5, tờ Times of Israel đưa tin vòng hòa đàm thứ 3 giữa Israel và Liban dự kiến sẽ diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington trong các ngày 13-14/5 hoặc 14-15/5 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, thành phần phái đoàn Liban tham gia đàm phán sẽ bao gồm cựu Đại sứ Liban tại Mỹ Simon Karam, Đại sứ đương nhiệm tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và các đại diện của quân đội Liban.

Trước đó, Thủ tướng Liban Nawaf Salam tuyên bố nước này không hướng tới bình thường hóa quan hệ mà hướng tới hòa bình với Israel.

Ông Salam nhấn mạnh: “Liban đã thành công trong đàm phán vì lợi ích riêng của mình nhưng điều này không có nghĩa là tiến trình đàm phán của Liban hoàn toàn tách biệt khỏi tiến trình đàm phán Mỹ-Iran ở Islamabad.”

Mục tiêu của các cuộc đàm phán sắp tới là nhằm đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Liban, thả tù nhân, giải quyết vấn đề tại các khu vực biên giới tranh chấp và tạo điều kiện cho tất cả cư dân phải di dời do xung đột trở về nhà.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Liban cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các cuộc đàm phán nội bộ để đạt được quyền lực nhà nước đầy đủ và hạn chế việc sở hữu vũ khí trong phạm vi nhà nước.

Ông Salam cũng lên tiếng bác bỏ thông tin về bất kỳ cuộc gặp nào được lên kế hoạch với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời nêu rõ một sự kiện như vậy chỉ nên diễn ra sau khi đàm phán song phương có kết quả và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như thời điểm thích hợp.

Bất chấp nỗ lực nối lại đàm phán, kênh truyền hình al-Jadeed của Liban ngày 6/5 đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực Haret Hreik ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut.

Đáng chú ý, đây là cuộc không kích đầu tiên của Israel nhằm vào khu vực phía Nam Beirut kể từ khi nước này và Liban đạt được lệnh ngừng bắn hồi giữa tháng 4 vừa qua.

Theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Liban (NNA), một chiến hạm của Israel đã bắn 3 tên lửa vào tòa nhà dân cư ở khu Haret Hreik, gây thiệt hại nặng. NNA cũng báo cáo sự hiện diện của các thiết bị bay không người lái quân sự của Israel ở độ cao thấp trên bầu trời thủ đô Beirut và vùng ngoại ô phía Nam.

Theo NNA, các vụ không kích và pháo kích của Israel trong ngày 6/5 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tlibanên khắp miền Nam và miền Đông Liban. Hezbollah đã tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các phương tiện quân sự và binh sỹ Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng đã xác nhận về thông tin trên, đồng thời cho biết cuộc không kích nhằm vào chỉ huy Lực lượng Radwan của phong trào Hezbollah Malki Blout.

Theo đài truyền hình Kan TV của Israel, giới chức an ninh nước này tin rằng Blout đã thiệt mạng trong vụ không kích có sự phối hợp với Mỹ./.

