IMO: Khoảng 1.500 tàu hàng vẫn đang mắc kẹt ở Vùng Vịnh

Quyết định của Iran phong tỏa eo biển Hormuz liên quan đến cuộc xung đột với Mỹ và Israel đã khiến khoảng 1.500 tàu hàng cùng thủy thủ đoàn mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh.

Theo Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên hợp quốc ngày 7/5, cuộc xung đột Trung Đông bùng phát từ ngày 28/2, sau khi Israel và Mỹ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đã kéo theo hàng loạt động thái trả đũa của Tehran trên khắp khu vực, trong đó có việc phong tỏa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị Hàng hải châu Mỹ ở Panama, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez cho biết hiện có khoảng 20.000 thuyền viên và gần 1.500 tàu bị mắc kẹt trong bối cảnh vận tải biển đang đảm nhiệm tới hơn 80% khối lượng hàng hóa tiêu dùng trên toàn thế giới.

Người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết các thủy thủ bị mắc kẹt đang trở thành nạn nhân của những căng thẳng địa chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Theo thống kê, cho đến nay đã có 10 thủy thủ thiệt mạng trong hơn 30 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền kể từ khi xung đột leo thang.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi các hãng vận tải hạn chế đưa tàu vào khu vực Vùng Vịnh nhằm tránh làm gia tăng thương vong cho thủy thủ cũng như hạn chế thêm các tổn thất kinh tế.

Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đã khiến giá năng lượng thế giới tăng mạnh.

Ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai chiến dịch hải quân nhằm hộ tống các tàu đang mắc kẹt và buộc mở lại eo biển Hormuz, song kế hoạch này nhanh chóng bị đình lại.

Hiện Washington đang chờ phản hồi từ Tehran đối với các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz./.

