Iran ban hành cơ chế mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 5/5 đưa tin nước này đã ban hành một cơ chế mới cho việc đi lại của các tàu thuyền qua Eo Biển Hormuz.



Theo Press TV, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được thư điện tử (email) từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran với thông tin về các quy tắc quá cảnh. Sau đó, các tàu phải xin phép PSGA để đi qua eo biển này.



Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Iran rằng bất kỳ sự di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong Eo biển Hormuz đều tuân theo một tuyến đường được chỉ định và được điều phối với chính phủ Iran.



Trong khi đó, Mỹ cùng ngày đã tiếp tục hối thúc Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh khác hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington đang thực hiện chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm tạo điều kiện và khôi phục sự lưu thông an toàn trên tuyến đường thủy quan trọng này.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Tư lệnh liên quân Khatam al-Anbiya của Iran đã khẳng định không thực hiện bất kỳ đòn tấn công nào nhằm vào UAE, trái với các tuyên bố từ phía Abu Dhabi về việc bị tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái trong hai ngày liên tiếp.

Tuyên bố của phía Iran nêu rõ nước này “không tiến hành hành động quân sự nhằm vào UAE”, song đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả “mạnh mẽ và mang tính hủy diệt” nếu UAE có bất kỳ động thái thù địch nào./.

