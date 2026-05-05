Xung đột tại Trung Đông: Iran cảnh báo leo thang tại eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/5, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran “thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu” trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là “không thể chấp nhận được,” trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình.

Ông đồng thời chỉ trích các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang, khi cả Mỹ và Iran đều gia tăng các biện pháp kiểm soát và gây sức ép đối với hoạt động vận tải biển, đe dọa trực tiếp tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Giới quan sát nhận định phát biểu của phía Iran cho thấy khả năng tiếp tục gia tăng áp lực chiến lược tại Hormuz, đồng thời cũng phản ánh nỗ lực của Tehran nhằm tạo đòn bẩy trong các kênh đàm phán gián tiếp với Mỹ hiện nay.

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin nước CH Hồi giáo "kiên quyết bác bỏ" một nghị quyết mới được Liên đoàn Arập (AL) thông qua.

Theo hãng thông tấn ISNA, Nghị quyết 9245 do Bahrain chuyển tới với tư cách Chủ tịch khóa họp thứ 165 của Hội đồng Liên đoàn Arập, được thông qua nhằm xử lý hệ lụy từ các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào một số quốc gia Arập.

Nghị quyết lên án hành động tấn công, coi đây là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của các quốc gia Arập, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc. Amir Saeid Iravani nêu rõ Iran không chấp nhận nghị quyết, cho rằng văn kiện này chưa đề cập đầy đủ các "yếu tố gốc rễ" của tình hình hiện nay tại khu vực.

Theo ông Iravani, văn kiện này không đề cập tới một thực tế cốt lõi là Mỹ và Israel đã tiến hành “các hành động gây hấn nhằm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc,” dẫn đến hành động đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo "tại các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát, cũng như các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ trên khắp khu vực."

Trong thư, Đại sứ Iravani cho rằng nghị quyết đã đưa ra cách diễn giải khác với lập trường của Iran về diễn biến thực tế và khuôn khổ pháp lý liên quan.

Ông đồng thời tái khẳng định quan điểm của Tehran về quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế, bao gồm các biện pháp tại Vịnh Persian và eo biển Hormuz.

Ngoài ra, Đại sứ Iravani cũng đề cập các trao đổi trước đó với Tổng Thư ký và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó nêu quan ngại về vai trò của một số quốc gia Arập liên quan đến các diễn biến hiện nay.

Đại sứ Iravani cho rằng việc phản ánh đầy đủ các yếu tố thực tế và pháp lý là cần thiết trong việc đánh giá tình hình, đồng thời nhấn mạnh các nghĩa vụ quốc tế của các bên liên quan.

Liên quan đến các vụ tấn công được cho là do Iran tiến hành nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Mỹ và Israel đang cân nhắc các phương án tấn công quân sự nhằm vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở năng lượng của Iran, làm gia tăng nguy cơ bùng phát trở lại xung đột quy mô lớn tại khu vực Vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin an ninh, các cuộc tham vấn cấp cao giữa Mỹ và Israel hiện tập trung vào 2 kịch bản chính: tiến hành các cuộc tấn công có chọn lọc nhằm vào các bệ phóng tên lửa và mục tiêu quân sự ven eo biển Hormuz, hoặc mở rộng sang đánh vào các cơ sở năng lượng của Iran như một biện pháp đáp trả trực tiếp vụ tấn công nhằm vào cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Diễn biến leo thang mới được cho là phản ứng của Iran trước chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz do Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) triển khai./.

Mỹ đánh chìm tàu Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang Các tàu Iran bị phá hủy khi đang tiếp cận và đe dọa những tàu thương mại được Mỹ bảo vệ tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng chiến lược của thế giới.