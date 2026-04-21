Mỹ đối mặt rủi ro leo thang khi thay đổi cách tiếp cận tại Eo biển Hormuz

Mỹ điều chỉnh chiến lược kiểm soát tại Eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về rủi ro leo thang, gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và bất ổn an ninh khu vực.

Dương Linh
Những điều chỉnh trong cách tiếp cận của Mỹ tại Eo biển Hormuz đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi chuyển từ phương án phong tỏa toàn diện sang kiểm soát có chọn lọc tàu thuyền liên quan đến Iran.

Dù được xem là bước đi giảm mức độ đối đầu, cách tiếp cận này lại đặt ra nhiều thách thức trong thực thi, đặc biệt khi cấu trúc sở hữu và vận hành tàu biển ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể kéo theo hệ lụy kinh tế đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng việc thiếu nhất quán trong chính sách có thể làm gia tăng rủi ro tính toán sai lầm, từ đó khiến căng thẳng khu vực thêm khó kiểm soát.

