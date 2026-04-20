Iran chưa quyết định tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ

Iran hiện chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tham gia các vòng đàm phán mới với Mỹ.

Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, đưa ra ngày 20/4, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang, dù đã có những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Washington đang “lặp lại các mô thức cũ và không nghiêm túc trong giải pháp ngoại giao," đồng thời cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu nếu căng thẳng tiếp diễn.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian đã trao đổi các diễn biến mới nhất, bao gồm tình hình ngừng bắn và các nỗ lực trung gian do Islamabad thúc đẩy.

Nhà lãnh đạo Iran chỉ trích mạnh mẽ Mỹ vì cho rằng Washington vi phạm cam kết, theo đuổi chính sách gây sức ép và có hành vi thiếu nhất quán trong cả quá trình đàm phán lẫn thực thi lệnh ngừng bắn.

Ông cũng lên án các biện pháp phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran là hành động “khiêu khích và bất hợp pháp," vi phạm thỏa thuận ngừng bắn cũng như đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ không thực sự nghiêm túc theo đuổi con đường ngoại giao. Theo ông Baghaei, các hành động như tấn công tàu hàng Iran, áp đặt phong tỏa hải quân và trì hoãn các thỏa thuận ngừng bắn đều là những vi phạm rõ ràng.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết đã chỉ đạo các nhà đàm phán tới Pakistan để chuẩn bị cho vòng thương lượng tiếp theo, song Iran đến nay vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia.

Một trong những bất đồng lớn giữa Mỹ và Iran hiện nay liên quan đến kho dự trữ urani làm giàu của Iran và tình trạng của eo biển chiến lược Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Tehran khẳng định chưa từng xem xét việc chuyển giao urani làm giàu cho Mỹ trong bất kỳ giai đoạn nào của đàm phán.

Liên quan đến diễn biến trên thực địa, truyền thông Mỹ cho biết Hải quân nước này đang sử dụng các hệ thống robot để rà phá thủy lôi do Iran triển khai tại eo biển Hormuz.

Hoạt động này kết hợp giữa phương tiện có người lái và không người lái, sử dụng thiết bị sóng âm nhằm phát hiện và vô hiệu hóa mìn dưới nước.

Sau khi Iran tái phong tỏa eo biển, nhiều tàu thương mại đã buộc phải quay đầu, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng gia tăng đối với tuyến hàng hải trọng yếu này./.

