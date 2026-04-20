Chủ tịch Trung Quốc khẳng định eo biển Hormuz phải được lưu thông bình thường

Ngày 20/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc cần duy trì hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đang bị cả Iran và Mỹ tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát tàu thuyền.

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Thái tử kiêm Thủ tướng Arập Xêút (Saudi Arabia) Mohammed bin Salman Al Saud, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: “Việc duy trì hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz là vì lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế."

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh "ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện."

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Côn (Guo Jiakun) đã bày tỏ lo ngại về việc Mỹ chặn bắt một con tàu, sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng của Iran đang hướng tới một cảng của Iran.

Nhận định tình hình ở eo biển Hormuz rất nhạy cảm và phức tạp, người phát ngôn cho biết Bắc Kinh hy vọng rằng các bên liên quan sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với thái độ có trách nhiệm, tránh leo thang xung đột và làm gia tăng căng thẳng, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để khôi phục hoạt động đi lại bình thường qua eo biển.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí Nga, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này đang cân nhắc thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời nỗ lực đảm bảo việc lưu thông an toàn tại vùng biển này.

Ông tiết lộ Tehran hiện chưa hoàn tất các chi tiết cụ thể, song Quốc hội Iran đang xây dựng nhiều phương án khác nhau liên quan đến vấn đề này.

Ông Jalali cũng nêu rõ Iran đã thông báo trước cho các nước khác về khuôn khổ pháp lý mới điều chỉnh tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, và trong 50 ngày qua chính quyền nước này "đã nêu rõ tất cả các mục tiêu và vấn đề liên quan."

Hôm 18/4, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo Eo biển Hormuz đã bị phong tỏa từ tối cùng ngày và sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với tuyến đường biển này.

Theo IRGC, động thái trên được đưa ra sau khi Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, có hiệu lực từ ngày 8/4.

Trước đó, hôm 13/4, Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran ở cả hai phía eo biển Hormuz với mục tiêu ngăn chặn các tàu của Iran cũng như các tàu trả tiền cho Tehran để đi qua./.

Iran tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz sau tuyên bố cứng rắn của Mỹ Ngay sau khi Mỹ tuyên bố không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu vận tải liên quan đến Iran ngày 18/4, nước này đã lập tức đảo ngược quyết định mở cửa eo biển Hormuz.