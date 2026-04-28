UAE tuyên bố sẽ rút khỏi tổ chức OPEC và OPEC+

Ngày 28/4, Hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đưa tin nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như liên minh giữa OPEC và các đối tác (OPEC+) kể từ ngày 1/5 tới.

Hãng tin trên nêu rõ quyết định này phản ánh tầm nhìn kinh tế và chiến lược dài hạn của UAE cũng như hồ sơ năng lượng đang phát triển của đất nước, trong đó có việc đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước, củng cố cam kết đóng vai trò tích cực trên các thị trường năng lượng toàn cầu.

Thông báo trên được đưa ra sau khi UAE tiến hành cuộc đánh giá toàn diện về chính sách sản xuất và năng lực hiện tại và tương lai của nước này, cũng như dựa trên lợi ích quốc gia và cam kết đóng góp hiệu quả vào việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường.

UAE, một trong những nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới, gia nhập OPEC vào năm 1967./.

