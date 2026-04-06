OPEC+ lo ngại về những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng Năm tới.

Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Trong tuyên bố, OPEC+ cũng bày tỏ lo ngại những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đang làm gia tăng sự biến động trên thị trường dầu mỏ và có nguy cơ tác động tiêu cực đến nguồn cung toàn cầu trong tương lai.

Ngoài ra, OPEC+ còn nhấn mạnh “tầm quan trọng sống còn của nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường biển quốc tế để đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn."

Các quốc gia thành viên trong nhóm dự kiến sẽ gặp lại nhau vào ngày 3/5 để đưa ra những quyết định tiếp theo.

Xung đột tại Trung Đông đã khiến Eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải dầu khí quan trọng nhất thế giới - bị phong tỏa trên thực tế kể từ cuối tháng Hai.

Tình trạng này đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của các nước thành viên OPEC+, trong đó có Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq - những quốc gia trong nhóm có khả năng tăng mạnh sản lượng trước khi xung đột bùng phát.

Trong bối cảnh dòng chảy dầu thô từ Vịnh Persian bị thắt chặt do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, Saudi Arabia, UAE, Iraq và Kuwait buộc phải cắt giảm nguồn cung. Do đó, quyết định trên của OPEC+ chỉ mang tính lý thuyết, nhằm nêu bật ý định khôi phục sản lượng ngay khi xung đột hạ nhiệt.

Trong tháng 3/2026, sản lượng khai thác dầu mỏ của OPEC đã giảm tới 7,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước đó, phản ánh tác động của tình trạng cắt giảm xuất khẩu do Eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Các nguồn tin từ OPEC+ ghi nhận mức tăng hạn ngạch 206.000 thùng/ngày chỉ chiếm chưa đầy 2% lượng cung bị gián đoạn do việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Ông Jorge Leon - cựu quan chức OPEC hiện giữ cương vị trưởng bộ phận phân tích địa-chính trị tại công ty nghiên cứu năng lượng độc lập Rystad Energy (có trụ sở tại Oslo, Na Uy) - đánh giá quyết định mới nhất của OPEC+ “chỉ bổ sung chút ít dầu mỏ cho thị trường,” do đó, bước đi này “không có nhiều ý nghĩa."

Thị trường dầu mỏ hiện đã trải qua 5 tuần biến động mạnh do cuộc đối đầu giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran. Giá dầu từng vọt lên mức gần 120 USD/thùng vào tháng trước, trong khi chi phí nhiên liệu bay và dầu diesel tăng cao đang đe dọa gây ra làn sóng lạm phát mới.

Trong phiên giao dịch 3/4, giá dầu Brent giao kỳ hạn đóng phiên ở mức gần 109 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang chiến sự.

Trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, OPEC+ đã thực hiện lộ trình khôi phục dần nguồn cung từng bị thắt chặt từ năm 2023. Liên minh này đã giữ sản lượng ổn định trong 3 tháng đầu năm nay.

Tại cuộc họp gần nhất hôm 1/3 - một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, các bên cũng đã nhất trí về đợt tăng nhẹ sản lượng khai thác ở mức 206.000 thùng/ngày./.

