Gia Lai hút vốn trên 5.000 tỷ đồng cho 4 dự án điện mặt trời, điện gió

Ngày 16/4, theo thông tin từ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp nhận nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 là nhà đầu tư thực hiện 3 dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A, 2 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 với tổng nguồn vốn lên tới gần 5.000 tỷ đồng.

Cả 4 dự án trên có tổng công suất 230MW nằm trên địa bàn xã Ia Le và một phần xã Chư Pưh.

Cụ thể, 3 dự án điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A và 2 có tổng diện tích gần 275 ha nằm trên địa bàn xã Ia Le với 188 MW sẽ cung cấp sản lượng điện sạch khoảng 345.715 MWh/ năm và đóng góp tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực có dự án triển khai; góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Riêng dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 sẽ sử dụng 27,3ha trên địa bàn xã Ia Le và xã Chư Pưh với tổng công suất lắp đặt là 42MW nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất tiếp theo đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xã Ia Le và xã Chư Pưh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy hoạch năng lượng, thỏa thuận đấu nối hệ thống điện quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành điện gió.

Cùng đó, Sở Công Thương theo dõi, giám sát việc triển khai lắp đặt thiết bị, công nghệ của dự án đảm bảo an toàn vận hành và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII) và quy định về hoạt động điện lực; thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Ủy ban Nhân dân xã Ia Le và xã Chư Pưh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thông báo cho nhà đầu tư thực hiện bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực dự án; hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo theo quy định.

Nhà đầu tư cần tuân thủ đúng quy định pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng, sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường; có phương án huy động nguồn vốn chủ động và hiệu quả; cam kết sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, có sự kiểm định, đánh giá của cơ quan chức năng về tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn.

Các nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án; không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp trong Công ty/doanh nghiệp dự án, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền…

Theo các Quyết định, cả 4 dự án trên sẽ được khởi công vào tháng 11/2026 và đến tháng 8/2028 sẽ hoàn thiện, đưa vào vận hành./.

