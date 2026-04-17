VietinBank tặng loa báo tiền về - đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số

Góp phần cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, VietinBank nâng cấp iPay với các tính năng quản lý tài khoản và tặng loa báo tiền về, góp phần giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền và đáp ứng yêu cầu kê khai thuế.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gắn liền với thanh toán không tiền mặt và yêu cầu quản lý dòng tiền minh bạch, nhiều hộ kinh doanh bắt đầu quan tâm hơn đến các giải pháp hỗ trợ kiểm soát thu chi theo thời gian thực. Thay vì tập trung vào các ưu đãi mang tính tích lũy, VietinBank lựa chọn cách tiếp cận trực tiếp, dễ hơn, giúp khách hàng có thể sử dụng ngay các tiện ích cần thiết trong quá trình kinh doanh.

Theo đó, khi khách hàng mở mới tài khoản hộ kinh doanh tại VietinBank sẽ được tặng ngay loa thông báo tiền về - một công cụ giúp kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực và hỗ trợ hoạt động bán hàng thuận tiện hơn mỗi ngày.

Chia sẻ về chương trình, chị Mai Anh - chủ cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội cho biết: “Trước đây, khi đông khách, nhiều lúc mình không kiểm soát kịp các giao dịch chuyển khoản. Nếu có loa thông báo tiền về thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Việc được ngân hàng hỗ trợ ngay từ đầu như vậy giúp mình yên tâm hơn khi triển khai thanh toán không tiền mặt.”

Điểm đáng chú ý của chương trình là điều kiện tham gia được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận. Cụ thể, khách hàng chỉ cần duy trì số dư tài khoản thanh toán bình quân từ 20 triệu đồng trong tháng liền sau tháng điểm nhận ưu đãi là đã được miễn phí loa báo tiền về.

Theo anh Tuấn - chủ quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh, mức điều kiện này khá phù hợp với quy mô kinh doanh của chúng tôi hiện tại. Việc duy trì số dư không quá áp lực, trong khi mình vẫn nhận được hỗ trợ thiết thực từ VietinBank để phục vụ bán hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được tiếp cận hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện từ VietinBank, bao gồm tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng, ưu đãi lãi suất tài khoản thanh toán lên tới 0,5%/năm, mức phí thanh toán qua POS chỉ từ 1%, cùng chính sách vay vốn ưu đãi, miễn hoặc giảm phí phần mềm bán hàng khi kết nối.

Song song với các chính sách ưu đãi, VietinBank tiếp tục nâng cấp nền tảng ngân hàng số iPay với các tính năng hỗ trợ quản lý tài khoản linh hoạt. Theo đó, khách hàng có thể theo dõi biến động số dư của nhiều tài khoản trên cùng một user, bao gồm tài khoản cá nhân của chủ hộ và tài khoản hộ kinh doanh. Dòng tiền được cập nhật theo thời gian thực, giúp việc kiểm soát thu - chi trở nên rõ ràng và tập trung hơn.

Đáng chú ý, toàn bộ các tính năng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí, góp phần giúp hộ kinh doanh tối ưu chi phí vận hành trong khi vẫn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng tương tự như tài khoản cá nhân thông thường, cho phép khách hàng quản lý nhiều tài khoản trên cùng một màn hình mà không cần thao tác phức tạp.

Bên cạnh đó, tính năng ủy quyền vận hành tài khoản cho phép hộ kinh doanh phân quyền cho kế toán hoặc nhân viên thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán trên user riêng. Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào chủ hộ, đồng thời phù hợp với các mô hình kinh doanh có nhiều người tham gia vận hành.

Theo các chuyên gia tư vấn thuế, việc sử dụng các công cụ ngân hàng số để theo dõi dòng tiền theo thời gian thực sẽ giúp hộ kinh doanh giảm đáng kể sai sót trong quá trình ghi nhận doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi khi thực hiện kê khai theo các quy định mới. Việc tập trung dòng tiền về tài khoản ngân hàng cũng được xem là bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn hóa hoạt động kinh doanh.

Đại diện VietinBank cho biết: “Chúng tôi hướng tới việc xây dựng các giải pháp đơn giản, dễ tiếp cận nhưng sát với nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh. Việc kết hợp giữa công nghệ, công cụ hỗ trợ bán hàng và chính sách ưu đãi giúp khách hàng vừa thuận tiện trong vận hành, vừa từng bước thích ứng với yêu cầu quản lý tài chính và kê khai thuế trong giai đoạn mới.”

Thông qua việc đồng bộ các giải pháp công nghệ và chính sách hỗ trợ, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới vận hành minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn./.

