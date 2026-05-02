Mỹ: Hãng hàng không Spirit Airlines sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động

Theo truyền thông Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động vào lúc 3h00 ngày 2/5 (giờ ET - tức 14h00 cùng ngày, theo giờ Việt Nam) sau khi không đạt được thỏa thuận cứu trợ tài chính với chính phủ nước này.

Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 cho biết chính quyền đã đưa ra “đề xuất cuối cùng” về một gói tiếp quản bằng nguồn tiền ngân sách nhằm cứu hãng hàng không này khỏi nguy cơ phá sản hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc không đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót khiến tương lai của Spirit Airlines rơi vào thế bấp bênh.

Một nguồn thạo tin cho biết các bước chuẩn bị cho việc chấm dứt hoạt động của Spirit Airlines từ ngày 2/5 đã được xúc tiến. Tuy nhiên, cả Spirit Airlines lẫn Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Ý tưởng cứu trợ được Tổng thống Trump đề cập từ tuần trước, trong bối cảnh hãng hàng không này tiếp tục lâm vào thủ tục phá sản lần thứ hai chỉ trong chưa đầy hai năm.

Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông hiện nay được cho là đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của hãng. Theo luật sư Marshall Huebner của Spirit Airlines, nếu hãng phải đóng cửa, khoảng 17.000 việc làm có thể bị ảnh hưởng.

Spirit Airlines đã gặp khó khăn tài chính kéo dài kể từ sau đại dịch COVID-19, khi chi phí vận hành tăng cao trong lúc gánh nặng nợ ngày càng lớn. Tính từ đầu năm 2020 đến trước thời điểm nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 11/2024, hãng đã thua lỗ hơn 2,5 tỷ USD.

Đến tháng 8/2025, Spirit Airlines tiếp tục xin bảo hộ phá sản lần thứ hai, với tổng số nợ lên tới 8,1 tỷ USD, trong khi tổng tài sản đạt khoảng 8,6 tỷ USD theo hồ sơ tòa án./.

