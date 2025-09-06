Mỹ hủy kế hoạch buộc các hãng hàng không phải bồi thường do chậm chuyến bay

Tờ The Hill của Mỹ ngày 5/9 (giờ địa phương) cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hủy kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden về việc bắt buộc các hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị trễ do lỗi của hãng hàng không.

Kế hoạch này được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2023, theo đó, các hãng hàng không phải bồi thường từ 200-775 USD và phải lo ăn ở cho hành khách nếu chuyến bay bị trễ do hệ thống của hãng hàng không gặp sự cố hoặc máy bay bị trục trặc kỹ thuật.

Chính quyền Biden đưa kế hoạch này ra cho công chúng góp ý vào tháng 12/2024 - những tuần lễ cuối trong nhiệm kỳ.

Hôm 4/9, Bộ Giao thông Vận tải (DOT) ra thông báo cho hay “theo ưu tiên của DOT và chính quyền, DOT sẽ rút lại” kế hoạch này.

Airlines for America, nghiệp đoàn đại diện cho Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines và nhiều hãng hàng không khác ở Mỹ, đã bày tỏ ủng hộ quyết định của DOT.

Thông báo của nghiệp đoàn nêu rõ: “Chúng tôi lấy làm khích lệ vì DOT xem xét lại những quy định vừa không cần thiết vừa làm gánh nặng, vượt quá thẩm quyền của DOT mà không giải quyết được vấn đề quan trọng cho khách hàng của chúng tôi."

Hiện tại, các hãng hàng không ở Mỹ phải trả lại tiền cho hành khách nếu chuyến bay bị hủy nhưng không bắt buộc bồi thường cho hành khách nếu chuyến bay bị trễ. Tuy nhiên, các hãng hàng không thường lo chi phí khách sạn và ăn uống cho hành khách nếu chuyến bay bị trễ quá lâu./.

