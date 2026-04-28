Nhà mạng túc trực xuyên lễ hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, đại diện các nhà mạng Viettel Telecom, VinaPhone cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Hàng chục ngàn điểm hỗ trợ người dân trực tiếp

Ngày 28/4, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, để việc xác thực thông tin thuê bao của khách hàng trở nên dễ dàng và nhanh chóng nhất, Viettel đã tổ chức một mạng lưới điểm hỗ trợ với quy mô cực lớn. Việc triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hoàn thành việc bảo vệ SIM chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc theo quy định của Thông tư 08.

Viettel Telecom hiện đang là doanh nghiệp viễn thông sở hữu mạng lưới hỗ trợ trực tiếp lớn nhất Việt Nam. Hệ thống này được phân bổ rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn, giúp khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất cho mình bao gồm: Hệ thống cửa hàng chính thức; Hệ thống chuỗi bán lẻ lớn; Chuỗi cửa hàng địa phương và các điểm hỗ trợ lưu động được Viettel chủ động bố trí trực tiếp tại các thôn xóm, khu dân cư, hoặc những địa điểm tập trung đông người trong dịp lễ lớn.

Đặt mục tiêu 100% khách hàng thuộc diện xác thực thông tin hoàn thành trước thời hạn, Viettel Telecom khẳng định đã huy động toàn lực lượng tham gia vào chiến dịch này.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Viettel Telecom)

Đặc biệt, trước thềm kỳ nghỉ lễ kéo dài, đại diện Viettel Telecom nhấn mạnh: "Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày là cơ hội để chúng tôi phục vụ khách hàng, đặc biệt là những người bận rộn đi làm vào ngày thường. Toàn bộ hệ thống cửa hàng và cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn quốc đã sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên lễ để hỗ trợ người dân, sớm đạt mục tiêu đề ra và không để bất kỳ khách hàng nào bị gián đoạn liên lạc."

Song song với việc tối ưu các giải pháp xác thực từ xa, VinaPhone cũng đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo mọi khách hàng đều có thể hoàn tất chuẩn hóa thông tin thuê bao đúng thời hạn.

Tại các điểm giao dịch trên cả nước, nhà mạng tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ, kể cả ngoài giờ hành chính để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các giai đoạn cao điểm. Không chỉ dừng ở kênh trực tiếp, lực lượng hỗ trợ còn được huy động xuống tận khu dân cư, tổ dân phố, trực tiếp hướng dẫn người dân đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ thực hiện xác thực một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Cùng với đó, hệ thống tổng đài, kênh online và đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao, liên tục tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ trong nước cũng như khách hàng đang sinh sống ở nước ngoài. Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt trên nhiều kênh cho thấy nỗ lực của VinaPhone không chỉ trong việc tuân thủ quy định mà còn đặt trải nghiệm và quyền lợi khách hàng làm trọng tâm, đảm bảo quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao diễn ra thông suốt, không gây gián đoạn liên lạc.

Khách hàng vui lòng liên hệ với VinaPhone để được hỗ trợ kịp thời qua các kênh như: Tổng đài chăm sóc khách hàng kết nối thông qua "Trợ lý ảo AMI" tại App MyVNPT hoặc tại các website: https://digishop.vnpt.vn/; https://vnpt.vn/. Email: cskh@vnpt.vn. Hotline (zalo): 84912481111.

Đa dạng kênh tự xác thực dù người dùng ở nước ngoài

Bên cạnh mạng lưới 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp, Viettel Telecom cũng khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực ngay tại nhà thông qua ứng dụng VneID (áp dụng với khách hàng đã định danh VNeID mức 2) hoặc My Viettel.

Quá trình tự xác thực thông tin, quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên app diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất vài phút. Để xác định thuê bao của mình có thuộc diện phải xác thực thông tin không, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp TTTB<dấu cách> Số CCCD hoặc CMND gửi 1414.

Nhà mạng này cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ gọi điện xưng là nhân viên tổng đài, và không truy cập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin. Mọi thao tác cần thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng My Viettel/VNeID.

Trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao ngày càng được siết chặt, nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài băn khoăn về cách xác thực thông tin thuê bao cho số điện thoại VinaPhone của mình đang sử dụng mà không cần về nước.

Với hướng dẫn cụ thể từ VinaPhone, người dùng hoàn toàn có thể chủ động tự hoàn tất thủ tục ngay trên điện thoại, đảm bảo liên lạc thông suốt và tránh nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ.

Người dùng có thể tự xác thực thông tin thuê bao dù đang ở nước ngoài. (Ảnh: VinaPhone)

Người dùng chỉ cần tải ứng dụng MyVNPT, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục "Thông tin thuê bao" và chọn "Xác thực ngay."

Tại đây, lựa chọn hình thức "Quét CCCD gắn chip" và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Người dùng phải mang theo CCCD gắn chip. Do hạn chế truy cập từ nước ngoài nên khách hàng không thể thực hiện việc xác thực thông qua ứng dụng VNeID mà cần sử dụng giải pháp quét CCCD gắn CHIP để thay thế. Thứ hai, người dùng phải sử dụng điện thoại thông minh có tính năng hỗ trợ NFC để đọc được CCCD gắn CHIP. Thứ 3, số thuê bao cần xác thực phải nhận được tin nhắn để lấy mã xác thực (OTP).

Một lưu ý quan trọng là khách hàng phải trực tiếp thực hiện xác thực do hệ thống có bước đối soát khuôn mặt (eKYC) với dữ liệu trên CCCD gắn chip.

Ngoài ra, nếu SIM đang ở nước ngoài, người dùng cần kích hoạt chế độ chuyển vùng quốc tế và GPRS để nhận OTP, đồng thời nên tắt dữ liệu di động và sử dụng WiFi nhằm tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Trường hợp SIM để tại Việt Nam hãy nhờ người thân hỗ trợ lắp SIM vào máy điện thoại bất kỳ, bật nguồn để nhận OTP và cung cấp lại cho người dùng để đăng nhập ứng dụng MyVNPT từ xa.

Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin. Với người Việt ở nước ngoài, chủ động hoàn tất xác thực từ sớm cũng là cách để duy trì liên lạc ổn định với gia đình, đối tác và các dịch vụ thiết yếu tại Việt Nam./.

