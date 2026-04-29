TikTok khóa hàng triệu tài khoản trẻ em tại Indonesia

Nền tảng video ngắn TikTok đã vô hiệu hóa khoảng 1,7 triệu tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Indonesia, sau khi các quy định mới về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 28/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thông tin trên được Bộ trưởng Truyền thông và Các vấn đề về kỹ thuật số Indonesia, bà Meutya Hafid công bố ngày 28/4.

Theo bà Hafid, TikTok là nền tảng đầu tiên chủ động báo cáo kết quả thực thi, thể hiện cam kết cụ thể trong việc tuân thủ các yêu cầu của chính phủ nước này.

Số lượng tài khoản bị vô hiệu hóa đã tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn, từ khoảng 780.000 tài khoản vào ngày 10/4 lên 1,7 triệu vào ngày 28/4, cho thấy quá trình rà soát và xử lý đang được đẩy mạnh.

Bà Hafid cũng thừa nhận khả năng một số tài khoản của người trưởng thành có thể bị khóa nhầm trong quá trình kiểm tra, tuy nhiên TikTok đã thiết lập cơ chế kháng nghị nhằm nhanh chóng khôi phục các tài khoản bị xử lý sai.

Theo quy định mới, các nền tảng số hoạt động tại Indonesia - bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế - đều bắt buộc phải triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chính phủ Indonesia kỳ vọng các công ty công nghệ khác sẽ noi theo TikTok, minh bạch hóa các hành động cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian tới./.

TikTok tăng cường bảo vệ dữ liệu trẻ em sau cảnh cáo của Canada Một báo cáo điều tra nêu rõ TikTok đã thu thập “một lượng lớn” thông tin cá nhân nhạy cảm từ trẻ em Canada và sử dụng chúng cho mục đích tiếp thị trực tuyến cũng như gợi ý nội dung.