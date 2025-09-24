TikTok tăng cường bảo vệ dữ liệu trẻ em sau cảnh cáo của Canada

TikTok đã nhất trí cải thiện các biện pháp nhằm ngăn trẻ em dưới 13 tuổi truy cập nền tảng của mình, sau khi một cuộc điều tra liên bang và cấp tỉnh bang ở Canada kết luận rằng nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em từ phía công ty là “không đầy đủ."

Cuộc điều tra chung do Ủy viên về quyền riêng tư Canada Philippe Dufresne phối hợp cùng các cơ quan bảo vệ dữ liệu ở Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành, cho thấy mỗi năm có hàng trăm nghìn trẻ em Canada sử dụng TikTok, mặc dù ứng dụng này khẳng định không dành cho người dưới 13 tuổi.

Đáng chú ý, báo cáo điều tra nêu rõ TikTok đã thu thập “một lượng lớn” thông tin cá nhân nhạy cảm từ trẻ em Canada và sử dụng chúng cho mục đích tiếp thị trực tuyến cũng như gợi ý nội dung.

Phát biểu trong cuộc họp báo công bố kết quả, ông Dufresne nêu rõ: “TikTok thu thập khối lượng khổng lồ dữ liệu cá nhân từ người dùng, bao gồm cả trẻ em. Những dữ liệu này được dùng để điều chỉnh nội dung và quảng cáo, có thể gây ra tác động tiêu cực, đặc biệt đối với giới trẻ."

Để giải quyết vấn đề này, TikTok cho biết sẽ nâng cấp hệ thống xác minh độ tuổi để ngăn chặn người dùng dưới 13 tuổi, đồng thời cải thiện tính minh bạch trong truyền thông, giúp người dùng - đặc biệt là nhóm trẻ - hiểu rõ hơn cách dữ liệu của họ được sử dụng.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra, TikTok cũng đã chấp nhận thực hiện một số thay đổi, như ngăn nhà quảng cáo nhắm mục tiêu trực tiếp tới người dùng dưới 18 tuổi, ngoại trừ theo những tiêu chí chung như ngôn ngữ hoặc vị trí gần đúng; mở rộng nội dung thông tin về quyền riêng tư dành cho người dùng Canada.

Người phát ngôn TikTok khẳng định công ty “vui mừng vì nhiều đề xuất đã được các ủy viên chấp thuận nhằm củng cố thêm nền tảng tại Canada.”

Tuyên bố của TikTok nêu rõ: “Chúng tôi không đồng ý với một số kết luận của báo cáo, nhưng TikTok vẫn cam kết duy trì sự minh bạch và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ.”

Mặc dù vậy, nền tảng này không nêu rõ điểm bất đồng cụ thể.

Vụ việc tại Canada diễn ra trong bối cảnh TikTok đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ nhiều chính phủ và cơ quan quản lý toàn cầu. Lo ngại lớn nhất là khả năng dữ liệu người dùng có thể bị chính quyền Trung Quốc khai thác, bởi công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã cấm nhân viên hai cơ quan hoạch định chính sách chủ chốt của khối này sử dụng TikTok trên thiết bị công vụ.

Thượng viện Mỹ tháng 12/2024 cũng đã thông qua dự luật cấm nhân viên liên bang cài ứng dụng này trên điện thoại và máy tính do chính phủ cấp.

Riêng tại Canada, từ năm 2023, chính phủ đã mở cuộc rà soát kế hoạch đầu tư và mở rộng hoạt động của TikTok, dẫn tới lệnh yêu cầu công ty phải chấm dứt hoạt động ở nước này vì lý do an ninh quốc gia.

TikTok hiện đang kháng nghị quyết định trên./.

