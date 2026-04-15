Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động từ 15/4

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Nhằm quản lý tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cuộc gọi lừa đảo, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/4/2026.

Theo Thông tư, việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động (bao gồm xác thực 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) được thực hiện thông qua 1 trong 4 hình thức.

Tuy nhiên, quy định mới không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải xác thực lại. Các thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, hoặc những số được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 không phải thực hiện xác thực, trừ khi có hoạt động thay đổi thiết bị gắn SIM từ 15/6/2026./.