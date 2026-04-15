Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động từ 15/4

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Nhằm quản lý tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cuộc gọi lừa đảo, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/4/2026.

Theo Thông tư, việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động (bao gồm xác thực 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) được thực hiện thông qua 1 trong 4 hình thức.

Tuy nhiên, quy định mới không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải xác thực lại. Các thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, hoặc những số được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 không phải thực hiện xác thực, trừ khi có hoạt động thay đổi thiết bị gắn SIM từ 15/6/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#SIM không chính chủ #VNeID
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực.

Chân dung Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/4.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.