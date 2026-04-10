Chính trị

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 10/4, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định số 136-QĐNS/TW, ngày 9/4/2026 của Bộ Chính trị, chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đồng chí Lê Ngọc Châu #Bí thư Thành ủy Hải Phòng #Đảng ủy Quân khu 3 TP. Hải Phòng
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

XÂY DỰNG ĐẢNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.