Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946-18/4/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng.

Thư chúc mừng viết: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã không ngừng lớn mạnh, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý xã hội, quản lý dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Từ những cuốn sổ hộ khẩu, giấy tờ thủ công đến việc hình thành hệ thống dữ liệu dân cư hiện đại, định danh điện tử; từ những thủ tục hành chính rườm rà đến nền quản trị số ngày càng thông minh, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp - đó là một hành trình đầy nỗ lực, sáng tạo và cống hiến thầm lặng.

Đằng sau mỗi tấm thẻ căn cước, mỗi tài khoản định danh là biết bao tâm huyết, là những ngày đêm miệt mài "đi từng ngõ, gõ từng nhà," là tinh thần "làm hết việc chứ không làm hết giờ," là hình ảnh người chiến sỹ gần dân, vì dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn tạo nên bước chuyển căn bản trong quản trị quốc gia, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công và đóng góp to lớn của lực lượng trong suốt 80 năm qua.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần tới thân nhân các gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong toàn lực lượng.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt trọng trách được giao, đặc biệt là tiếp tục tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

"Các đồng chí cần luôn khắc ghi: công nghệ dù hiện đại đến đâu nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định; dữ liệu dù lớn đến đâu cũng không quý bằng niềm tin của nhân dân; giá trị cốt lõi nhất của lực lượng là vì nhân dân phục vụ," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết trong thư chúc mừng./.

