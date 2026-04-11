Tuyên dương các điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính

Chiều 11/4, Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06-Bộ Công an) giai đoạn 2020-2025, diễn ra tại Hà Nội.

Khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ.”

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẳng định rõ vai trò lịch sử và vị thế đặc biệt của mình-được hình thành sớm cùng với Nhà nước cách mạng, gắn với công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Khi đất nước có chiến tranh cũng như hòa bình, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ," khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhiều chủ trương do lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đề xuất được thực thi đã thể hiện mạnh mẽ hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, có tác rộng lớn trong đời sống xã hội, nâng cao uy tín của lực lượng Công an, tiêu biểu là sự ra đời của Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Căn cước, Luật Dữ liệu.

Giai đoạn 2020-2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Vượt lên mọi khó khăn trở ngại, bằng danh dự, sự nỗ lực và ý chí quyết tâm, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã xây dựng thành công Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Đặc biệt, việc tham mưu xây dựng và triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đã góp phần thay đổi xã hội, mở ra trang sử mới trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác quản lý Nhà nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Qua sơ kết, đánh giá Đề án 06 giai đoạn 2022-2025 với các tiện ích, giá trị mang lại cho Nhà nước, người dân, doanh nghiệp hơn 36.259 tỷ đồng.

“Thế giới đang thay đổi từng giờ và chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hôm nay phải là đội quân tiên phong, “người mở đường” tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; là lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động… Mỗi một hành động, sự tận tâm, tận lực của các đồng chí hôm nay chính là những viên gạch vững chắc xây dựng lên một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh và hạnh phúc,” Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đã diễn ra chương trình giao lưu với các nguyên lãnh đạo Cục C06 cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm vinh quang của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đại diện cho lực lượng trong toàn quốc với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, chất lượng dữ liệu phải bảo đảm tuyệt đối chính xác.

Nhân dịp này, 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 và 15 cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ hưu trí có nhiều đóng góp trong công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã được vinh danh tuyên dương./.