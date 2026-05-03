Nghệ An cảnh báo nguy cơ đuối nước tại các thác, suối, bãi biển

Hơn 1 tuần qua, tại tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều trường hợp đuối nước khi tắm ở thác nước, bãi biển.

Trong 3 trường hợp xảy ra, có 2 trường hợp với 4 người được người dân phát hiện, hỗ trợ kịp thời, may mắn thoát nạn, 1 trường hợp bị sóng cuốn trôi, mất tích, sau một đêm với sự nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng, thi thể của nạn nhân được tìm thấy.

Qua những vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ đuối nước có thể gia tăng khi cao điểm mùa hè đang đến gần, nhu cầu tắm biển của người dân, du khách tại các thác nước, dòng suối, bãi biển tăng cao.

Xảy ra nhiều vụ đuối nước

Khoảng 7 giờ ngày 26/4, tại bãi tắm biển xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An), anh V.K.D (sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Phòng) và anh N.M.Q. (sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ) cùng nhau xuống tắm biển. Quá trình tắm, cả hai bất ngờ bị cuốn ra xa, rơi vào chới với. Lúc này, anh Lê Văn Vàng (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội) đang đi dạo trên bãi biển phát hiện đã lập tức lao xuống nước, lần lượt đưa được hai người vào bờ.

Khi đưa lên bờ, anh Q. đã lả đi do kiệt sức và ngạt nước, còn anh D. thở rất yếu. Nhờ có kiến thức chuyên môn, anh Vàng đã tiến hành ép tim cho cả hai nạn nhân ngay tại chỗ. Sau một thời gian ngắn, cả hai đã dần tỉnh lại và qua cơn nguy hiểm.

Anh V.K.D, 1 trong 2 nạn nhân vụ đuối nước kể lại, trước khi xuống tắm, anh không khởi động kỹ nên bơi được một lúc thì bị co cơ, chuột rút. Quá hoảng loạn, anh đã cố bám chặt vào anh Q. dẫn đến cả hai cùng bị sặc nước, cố vùng vẫy mà không thể vào bờ. May mắn là có anh Vàng phát hiện cứu giúp nên hai người thoát nạn.

Gần đây hơn, khoảng gần 18 giờ ngày 2/5, tại bãi biển Quỳnh Phương (phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An), anh T.P.Đ (sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại xóm 5, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trong lúc tắm đã bị sóng cuốn trôi, mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội biên phòng Nghệ An), Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã, dân quân và người dân địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, nhân lực phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Khi đêm xuống, lực lượng tìm kiếm được tăng cường thêm nhờ các đội cứu hộ, cứu nạn đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ tham gia. Lực lượng tìm kiếm đã sử dụng phương tiện cano, xuồng hơi, thiết bị bay không người lái để mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển, các dải đá ngầm, ghềnh đá nhưng không có kết quả.

Suốt quá trình tìm kiếm, các lực lượng tham gia gặp rất nhiều khó khăn, trước tác động của sóng ở vùng eo biển rất dữ dội, gió mạnh và đêm tối.

Đến hơn 5 giờ ngày 3/5, các lực lượng đã tìm thấy thi thể anh Đ. tại vị trí ghềnh đá gần bờ, cách địa điểm xảy ra sự việc không xa.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 2/5, tại Thác nước 7 tầng (xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An), ông Th. (người dân địa phương) và cháu gái tắm ở vùng nước dưới chân thác đã xảy ra đuối nước. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là ông Th. Đã kiệu cháu gái lên cổ, khi di chuyển bị trượt chân, chìm vào khu vực nước sâu hơn, cháu gái hoảng loạn đã túm tóc và ghì chân vào cổ khiến ông Th. sặc nước, không thể bơi, khó nhọc vùng vẫy trong nước. Lúc xảy ra sự việc, có nhiều đàn ông khỏe mạnh đã phát hiện, tức tốc bơi ra, hỗ trợ đưa 2 ông cháu vào bờ và thoát nạn.

Cần chủ động các biện pháp an toàn

Với đường bờ biển dài hơn 80km, Nghệ An sở hữu nhiều bãi tắm, thu hút đông đảo khách du lịch, như bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò), bãi biển Cửa Hiền (xã Hải Lộc và xã An Châu), bãi biển Bãi Lữ (xã Hải Lộc), bãi biển Diễn Thành (xã Diễn Châu), bãi biển Hòn Câu (xã Hải Châu), các bãi tắm dọc bờ biển Quỳnh (từ cửa biển Lạch Thơi đến cửa biển Lạch Cờn, thuộc các xã Quỳnh Phú, Quỳnh Anh và phường Quỳnh Mai).

Ngoài ra, với hệ thống sông, suối dày đặc, địa phương này có hàng chục thác nước, trong đó có thể kể đến các thác nổi tiếng như thác Sao Va, thác 7 tầng (xã Tiền Phong), thác Khe Kèm (xã Con Cuông), thác Nha Vang (xã Nhôn Mai), thác Cối (xã Kim Bảng)...

Hằng năm, vào mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch) khí hậu Nghệ An chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam hay còn gọi là gió Lào khô nóng, nền nhiệt trong ngày tăng cao, dao động khoảng từ 35 độ C cho đến 40 độ C, cao điểm có vùng lên 41 độ C. Do đó, nhu cầu tắm mát của người dân, du khách tại các khu vực thác nước, sông, suối, bãi tắm biển trên địa bàn tăng cao.

Những ngày đầu tháng 5, tại các bãi biển, thác nước nổi tiếng, lượng du khách tăng đột biến. Không chỉ người dân trên địa bàn, vùng phụ cận mà du khách ở các tỉnh, thành trên cả nước cũng tìm về vui chơi, tắm biển, tắm thác, suối.

Hoạt động tắm mát của người dân sở tại cũng diễn ra khá phổ biến trên các sông Lam, sông Nậm Nơn, sông Giăng... và tại các luồng tuyến ra vào các cửa biển Lạch Thơi, Lạch Quèn, Lạch Cờn, Lạch Vạn, các khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống kênh dẫn nước, các khu vực cầu, cống, đập dâng, hồ chứa nước...

Tuy nhiên, đằng sau hoạt động tắm mát đó luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Cụ thể, đối với các bãi tắm biển, sóng có thể dâng cao, cường suất lớn khi thủy triều kết hợp với gió lớn; dòng nước ngầm phía dưới mặt nước trở nên mạnh, có xu hướng đẩy người bơi ra xa bờ. Đối với việc tắm ở các vùng nước dưới chân thác có thể gặp sự cố bất thường bởi dưới đáy là những tảng đá nhẵn, trơn và sắc nhọn, dễ gây trượt ngã, sa chân vào khu vực sâu hơn dẫn đến đuối nước. Việc nhảy trực tiếp xuống môi trường nước lạnh của ao, hồ, sông, suối... khi cơ thể đang nóng dễ dẫn đến tình trạng chuột rút, co cơ hoặc sốc nhiệt.

Để đảm bảo an toàn, tránh những trường hợp tai nạn đuối nước xảy ra, cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân, du khách nên tắm biển ở những bờ biển có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và chỉ bơi ở vùng an toàn; tuyệt đối không bơi đến các khu vực nước sâu, nước xoáy hoặc nơi đã có cắm biển báo nguy hiểm; khi tắm phải tuân thủ các hướng dẫn, quy định an toàn tại những điểm du lịch biển...

Không nên đi tắm biển, sông, suối, thác, ao hồ một mình mà phải đi theo nhóm. Trước khi xuống môi trường nước, cần vận động cơ thể. Trẻ em khi đến gần khu vực sông suối, bãi tắm, thác nước phải có người lớn giám sát. Khi tắm, phải sử dụng áo phao hoặc phao bơi dù đã biết bơi. Thường xuyên kiểm tra, quan sát môi trường xung quanh, nếu thấy có biểu hiện mưa, dông lốc thì khẩn trương lên bờ để tránh sóng to, sét...

Khi tắm ở suối, thác nước, nếu thấy mây đen ở thượng nguồn hoặc nước suối bắt đầu chuyển màu đục, phải lập tức lên bờ, di chuyển đến vị trí cao hơn. Đặc biệt, không đi tắm biển, sông, suối, thác nước, sông hồ khi đã uống rượu, bia để tránh tình trạng mất kiểm soát hành vi và khả năng vận động./.

