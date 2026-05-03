Sân bay Nội Bài đón lượng hành khách kỷ lục trong ngày cuối nghỉ lễ 30/4

Hôm nay (ngày 3/5), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng vận chuyển thực tế tăng trưởng kỷ lục, vượt qua các mốc dự báo trước đó nhưng vẫn đảm bảo khai thác thông suốt, an toàn.

Theo số liệu thống kê kế hoạch khai thác ngày 3/5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ tổng cộng 728 lượt chuyến bay cất hạ cánh. Tổng sản lượng hành khách đạt mức kỷ lục 117.853 lượt khách, vượt xa so với dự báo trước đó ước tính đạt khoảng 113.631 lượt khách.

Trong đó, sản lượng bay nội địa đạt 70.160 lượt khách với 408 lượt chuyến bay. Đáng chú ý, lượng khách từ các địa phương trở về Thủ đô đạt 36.530 lượt. Sản lượng bay quốc tế vẫn duy trì ở mức cao với 47.693 lượt khách trên 320 lượt chuyến bay.

“Mặc dù lưu lượng khách đạt ngưỡng kỷ lục, công tác điều hành tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phát huy hiệu quả tối đa nhờ việc phân bổ các chuyến bay đều vào các khung giờ trong ngày khi có 7 khung giờ cao điểm đi và 6 khung giờ cao điểm đến với mật độ hành khách tập trung rất lớn, trung bình hơn 2.000 lượt khách/khung giờ,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh.

Nhờ chủ động áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM) và linh hoạt trong điều phối quầy thủ tục, cửa ra tàu bay, các khu vực làm thủ tục hàng không, an ninh soi chiếu và sảnh trả hành lý ghi nhận không có tình trạng ùn ứ cục bộ.

Trong suốt ngày cuối cao điểm, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1. Các đơn vị trực thuộc cảng đã rà soát và tăng cường 100% nguồn nhân lực tại các vị trí trực tiếp phục vụ hành khách, đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời tại hiện trường.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất và doanh nghiệp vận tải cũng được thắt chặt, nỗ lực đảm bảo thời gian trả hành lý đúng tiêu chuẩn và bố trí đủ phương tiện giải tỏa khách nhanh chóng khỏi nhà ga; phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông thông thoáng cho hành khách; áp dụng thu phí tự động tại tất cả các làn ra/vào để nâng cao năng lực thông quan, thực hiện điều tiết đóng/mở các làn thu phí linh hoạt, không để xảy ra ùn ứ tại các khung giờ cao điểm…/.

