Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 37 người, giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 13 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, công an các địa phương đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ 55 xe ôtô, 3.459 xe môtô, 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.995 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.118 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.905 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 41 trường hợp; quá khổ giới hạn 11 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 109 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 6 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 88 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 15 trường hợp; gửi thông báo vi phạm cho 379 trường hợp.

Lực lượng công an cũng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 187 trường hợp vi phạm trên đường thủy, 94 trường hợp vi phạm trên đường sắt./.

