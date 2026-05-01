Lâm Đồng: Tàu chở hàng đâm một nhân viên đường sắt tử vong

Sáng 1/5, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 1/5 tại lý trình km1566 tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, tàu hàng HH7 lưu thông trên đường sắt theo hướng Bắc- Nam. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với anh L.Đ.H (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên tuần đường đường sắt. Cú tông mạnh khiến anh H tử vong tại chỗ.

Công an xã Hàm Kiệm đã đến hiện trường vụ tai nạn lập biên bản vụ việc. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Sau khi thực hiện các thủ tục, tàu hàng tiếp tục hành trình./.

Quảng Trị nỗ lực xóa lối đi tự mở, giảm nguy cơ tai nạn đường sắt Ngành đường sắt và chính quyền địa phương tại Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp như lập rào chắn, tuyên truyền, xóa đi lối đi tự mở, song vẫn gặp khó khăn do nhu cầu đi lại của người dân.