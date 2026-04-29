Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc cục bộ do lượng phương tiện tăng cao

Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Dòng phương tiện từ nội đô đổ ra các hướng tăng mạnh, nhiều điểm giao thông di chuyển chậm.

Từ đầu giờ chiều cùng ngày, áp lực giao thông bắt đầu dồn lên các trục hướng tâm và tuyến vành đai. Tại khu vực Vành đai 3, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, mật độ phương tiện tăng nhanh theo hướng ra khỏi trung tâm. Nút giao Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến xuất hiện ùn tắc cục bộ do lượng xe dồn lên vành đai 3 lớn.

Ở cửa ngõ phía Nam, trục Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Đỗ Mười-Ngọc Hồi ghi nhận dòng ôtô, xe máy nối dài.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội), đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều làn đường ken đặc phương tiện, chiều ra khỏi thành phố đông hơn rõ rệt so với chiều vào nội đô. Không ít gia đình mang theo hành lý, trẻ nhỏ, đồ dùng cá nhân, tranh thủ rời Hà Nội ngay sau khi kết thúc ngày làm việc.

Trung tá Trần Minh Kiên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14 cho biết, thực hiện phương án của Phòng Cảnh sát Giao thông, trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường bảo đảm giao thông tại các nút giao trọng điểm ra vào Thành phố, khu vực đông người như bến xe, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý nhanh các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Tại khu vực cầu Chương Dương và các tuyến đường dẫn hai đầu cầu, tình trạng ùn ứ cũng xuất hiện từ cuối giờ chiều khi dòng xe từ trung tâm hướng sang Long Biên tăng cao.

Theo Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, nguyên nhân là do cầu Long Biên vẫn đang duy tu, bảo dưỡng nên lượng phương tiện phải dồn sang cầu Chương Dương.

Trong khi đó, khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đông hành khách hơn thường lệ; xe khách ra vào liên tục để đón, trả khách về các tỉnh. Ghi nhận trên tuyến Phạm Hùng, khu vực bến xe Mỹ Đình, Đội Cảnh sát giao thông số 6 tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý tình trạng taxi dừng, đỗ sai quy định, góp phần bảo đảm trật tự giao thông khu vực.

Trước áp lực giao thông dịp cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng, điều tiết tại các tuyến cửa ngõ, khu vực bến xe, nhà ga, trục vành đai và các điểm có nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ, kết hợp tuần tra lưu động và giám sát qua hệ thống camera, trong đó có ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ phân tích lưu lượng, phát hiện vi phạm và điều hành từ xa.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tập trung tăng cường phân luồng, điều tiết tại các tuyến trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng... nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ Nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp nghỉ lễ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ khuyến cáo, lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ có thể tiếp tục tăng trong tối 29/4 và sáng 30/4. Người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đỗ tùy tiện, không đi ngược chiều, không chen lấn gây xung đột giao thông./.

