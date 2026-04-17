Cháy 2 toa tàu hỏa trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) thông tin: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17/4, tàu NP6 chạy theo hướng Hải Phòng-Hà Nội khi đến Km61+100 tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng (Km56+600 Quốc lộ 5) thuộc địa phận phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng thì phát hiện cháy ở toa thứ 3 tính từ đầu tàu xuống.

Gió to khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và cháy lan sang toa thứ 2.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tháo rời 2 toa tàu cháy ra khỏi đoàn tàu và khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) đã tạm cấm 2 chiều Quốc lộ 5; hướng dẫn, phân luồng các phương tiện giao thông đi theo lộ trình khác để thực hiện chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra có thể do chập điện trên tàu. Rất may, 2 toa tàu cháy không có hành khách nên không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa làm hư hỏng toàn bộ 2 toa tàu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

