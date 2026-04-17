Xem xét đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng mở rộng đường Rừng Sác

Ngày 17/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đề nghị của các sở, ngành về việc giao Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ thực hiện nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức đối tác công tư PPP - Hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao).

Tuyến đường này là trục chính kết nối trung tâm Thành phố với Cần Giờ, địa bàn đang thu hút mạnh nguồn lực đầu tư thời gian qua.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc giao nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thời hạn hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình cấp có thẩm quyền xem xét là 12 tháng. Trường hợp báo cáo không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sau khi thẩm định hoặc quá thời hạn thì công văn này sẽ hết hiệu lực. Doanh nghiệp tự chịu mọi rủi ro và toàn bộ chi phí đã thực hiện.

Cùng với chấp thuận đề nghị này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các đơn vị liên quan dừng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng cầu Phú Xuân 2B; đoạn 15B nối từ cầu Cần Giờ đến cầu Phú Xuân 2B; các dự án xây dựng cầu (giai đoạn 2) trên tuyến đường Rừng Sác: An Nghĩa, Nông trường Quận 5, Rạch Đông, Long Giang và Lôi Giang.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác được chia làm 2 phân đoạn, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng (bao gồm giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng).

Cụ thể, đoạn 1 là đường 15B, được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 đường song hành. Điểm đầu nằm tại đường D1 (phường Tân Mỹ) và điểm cuối là ranh dự án cầu Cần Giờ (xã Nhà Bè). Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,99 km.

Đoạn 2 là đường Rừng Sác, tổng chiều dài tuyến hơn 35 km, sẽ được mở rộng lên quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành. Điểm đầu kết nối với nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Bình Khánh và điểm cuối kết nối với trục đường của dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ tại xã Cần Giờ.

Áp lực giao thông qua khu vực Cần Giờ được dự báo tăng cao trong thời gian tới khi nhiều dự án hạ tầng, khu đô thị mới, tuyến metro và các công trình kết nối liên vùng, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang dần hình thành; đặc biệt là sự dịch chuyển dân cư từ trung tâm, kéo theo nhu cầu di chuyển và lưu thông lớn.

Đường Rừng Sác là trục giao thông huyết mạch của Cần Giờ, đồng thời giữ chức năng quan trọng trong kết nối liên hoàn, tăng cường liên kết giữa khu vực này với các vùng lân cận.

Việc mở rộng tuyến đường được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là một trong những nhiệm vụ phát triển hạ tầng trọng điểm từ nay đến 2027, để đón đầu sự gia tăng mạnh về lượng khách du lịch và dân cư trong tương lai.

Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2025) xác định, tuyến đường Rừng Sác là tuyến trục chính đô thị với mặt cắt ngang 40 - 60 m.

Việc mở rộng đường Rừng Sác với quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, bề rộng 60 m được xác định phù hợp với Nghị quyết số 12 ngày 26/9/2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về định hướng phát triển Cần Giờ đến năm 2030./.

