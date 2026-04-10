Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên án vụ sai phạm tại khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 10/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng trái quy định khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn (Quận 4 cũ, nay là phường Xóm Chiếu).

Theo phán quyết, bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt quá trình xử lý, chuyển nhượng tài sản công trái quy định.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”

Trong nhóm doanh nghiệp, bị cáo Lê Y Linh (Giám đốc Công ty Việt Tín) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tín) 7 năm tù, cùng về hai tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt gồm: Trần Ngọc Thuận 5 năm tù; Trần Thoại 3 năm tù; Phạm Văn Thành 3 năm tù; Nguyễn Thành Châu 3 năm tù; Võ Sỹ Lực 3 năm tù; Cao Đại Nghĩa 2 năm tù; Khương Thanh Tùng 2 năm tù; Đoàn Ngọc Phương 2 năm 6 tháng tù.

Một số bị cáo được hưởng án treo như: Huỳnh Trung Trực 3 năm tù; Lê Xuân Hòe 2 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Hiền 3 năm tù; Nguyễn Thị Gái 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Công Tài 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trọng Cảnh 2 năm 6 tháng tù; Trần Khắc Chung 2 năm 6 tháng tù.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, thấp hơn mức đề nghị ban đầu của Viện kiểm sát.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, quá trình thực hiện phương án sắp xếp, xử lý khu đất nêu trên, các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đã không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc chuyển nhượng được thực hiện không qua định giá, đấu giá theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, khu đất có diện tích hơn 6.200 m², thuộc sở hữu Nhà nước do các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý. Trong quá trình xử lý tài sản, các bị cáo đã thống nhất chuyển nhượng cho tư nhân trái quy định.

Cơ quan công tố xác định bị cáo Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng.

Sau đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới hoàn tất thủ tục góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín rồi chuyển nhượng cho nhóm của Linh không qua đấu giá, thậm chí hợp thức hồ sơ bằng việc ký xác nhận khống.

Sau khi nắm quyền chi phối dự án, Lê Y Linh cùng Đặng Phước Dừa tiếp tục thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được giao đất. Dừa đã đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng tổng cộng 60.000 USD để “cảm ơn” việc ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất.

Đến năm 2013, khi dự án gặp khó khăn, Nguyễn Thị Như Loan tham gia, chuyển trước 50 tỷ đồng để tiếp tục hoàn tất các thủ tục.

Dù biết rõ đây là tài sản Nhà nước, bị cáo Loan vẫn tham gia, sau đó nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án thông qua việc mua lại 100% vốn Công ty Phú Việt Tín với giá hơn 460 tỷ đồng.

Ngay sau khi thâu tóm, bị cáo Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án cho một doanh nghiệp bất động sản khác với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng, qua đó thu lợi đặc biệt lớn.

Vụ án được đánh giá là điển hình cho sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt trong quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước./.

