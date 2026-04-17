12 năm tù cho đối tượng giết người trong vụ vay nợ giang hồ cộm cán

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 12 năm tù đối với bị cáo Vũ Quang Chiến (sinh năm 1972, trú tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Chiến và Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”, sinh năm 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội – là một đối tượng giang hồ cộm cán) có mối quan hệ quen biết từ năm 1995 đến nay.

Năm 2007, Chiến quen biết Đỗ Huy Thục (sinh năm 1976, trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng). Năm 2015, Thục nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu nên Chiến đã giới thiệu Thục cho Nguyễn Thị Hạnh để hai bên trao đổi làm ăn.

Do Hạnh chỉ quen biết Chiến, thông qua Chiến mới biết Thục nên khi Thục vay tiền, Chiến sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ của Thục với Hạnh.

Giữa năm 2022, Hạnh thông báo với Chiến việc Thục còn nợ Hạnh số tiền khoảng 11 tỷ đồng, Thục cũng xác nhận với Chiến rằng Thục nợ Hạnh số tiền trên. Nhưng sau đó, Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền.

Sau khi Thục bỏ trốn, Chiến là người phải đứng ra chịu trách nhiệm trả số tiền 11 tỷ đồng mà Thục vay của Hạnh. Chiến đã trả cho Hạnh 4 tỷ đồng, còn lại 7 tỷ đồng chưa trả.

Trong số tiền 11 tỷ đồng mà Hạnh cho Thục vay, ông Đinh Văn Sang (sinh năm 1975, trú tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Sau khi biết Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Hạnh và Thục, ông Sang đã nhiều lần liên hệ để đòi nợ nhưng Chiến không trả.

Ông Sang nhờ người quen biết Chiến giúp ông tìm gặp Chiến để đòi nợ.

Khoảng 12 giờ ngày 15/5/2023, Chiến đang uống bia tại quán trên phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội) thì ông Sang và vài người đến tìm. Trong nhóm của ông Sang có Chu Ngọc Biên (sinh năm 1980, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng.

Tới nơi, ông Sang và Chiến to tiếng, cãi vã nhau. Bất ngờ, Chiến đạp chân vào vùng bụng ông Sang, lấy ra 1 khẩu súng màu trắng (bắn đạn cao su, thuộc công cụ hỗ trợ) bắn 1 phát vào vùng bụng của Biên, khiến Biên bị gục xuống.

Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn, Biên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Biên tại thời điểm giám định là 28%.

Ngày 12/9/2025, Vũ Quang Chiến bị Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên bắt theo Quyết định truy nã./.

