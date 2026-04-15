Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Tin từ Công an thành phố Hải Phòng, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Trung Khanh (sinh năm 1984, trú quán thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (sinh năm 1991, ở thôn 6, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 4/2025, ông Đoàn Văn Kiên (trú tại thôn Rỗ, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng), đang xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà tại thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng (cũ) thì Nguyễn Văn Phái và Trần Trung Khanh đến gặp và giới thiệu là “nhà báo pháp luật.”

Qua trao đổi, hai đối tượng cho rằng việc mua đất về san lấp của ông Kiên là trái phép; đồng thời lấy số điện thoại của ông Kiên.

Một thời gian sau, Khanh và Phái tiếp tục quay lại, nói với ông Kiên về việc mua đất san lấp là vi phạm pháp luật. Đến chiều 29/12/2025, anh Đoàn Xuân Anh (con trai ông Kiên) đang điều khiển máy xúc làm thuê cho ông Huỳnh tại thôn An Tử, xã Tiên Lãng thì Khanh và Phái đi ôtô đến, yêu cầu gọi ông Kiên đến làm việc.

Khi ông Kiên có mặt, hai đối tượng tiếp tục cho rằng việc xúc đất, vận chuyển đất là trái pháp luật. Do lo sợ bị báo cơ quan chức năng thu giữ máy xúc, ông Kiên đã vay ông Huỳnh 3 triệu đồng để đưa cho Khanh.

Tuy nhiên, Khanh yêu cầu ông Kiên phải đưa 6 triệu đồng nhưng do không vay được tiền nên ông Kiên đã khất mấy ngày sau sẽ đưa nốt.

Ngày 31/12/2025, Khanh và Phái lại đến chỗ trang trại nuôi gà của ông Kiên và gọi điện thoại cho ông Kiên về nhà. Tại đây, Khanh tiếp tục nhận số tiền 3 triệu đồng do vợ của ông Kiên đưa cho.

Thời điểm đưa tiền, có ông Dương Văn Đỏ đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và sau đó đăng lên mạng xã hội Facebook để phản ánh hành vi của Phái và Khanh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

