Bắt tạm giam 9 đối tượng núp bóng mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê trá hình dưới danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (sinh năm 1972) làm Giám đốc cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và một số nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng hình thức ký kết “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động song thực chất là nhận đòi nợ thuê với mức ăn chia từ 30-50% giá trị khoản nợ.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1978), nhóm của Đạt nhận thu hồi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký hợp đồng mang tính chất giả cách, các đối tượng nhiều lần đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của người bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người mặc đồng phục công ty, di chuyển bằng ôtô đến khu vực nhà riêng và nơi kinh doanh của nạn nhân tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số trường hợp còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên nhằm gây sức ép buộc trả tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động luân phiên, bám địa bàn liên tục trong thời gian dài, tạo áp lực tâm lý nặng nề đối với người bị hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự; đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa để điều tra về cùng hành vi trên.

Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan; trong đó, có một số trường hợp đang bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng./.

Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ Hồ Thành Được chỉ đạo “đàn em” ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi, thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm 10-50% tổng số tiền nợ thu hồi được.