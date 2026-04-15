Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh xin kháng cáo

Sau hơn 2 tháng tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyễn Lộc và 22 bị cáo khác trong vụ án "Nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng nhiều cơ sở y tế, địa phương, đến nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 15 bị cáo trong tổng số 23 bị cáo trong vụ án này.

Trong đơn kháng cáo, cả 15 bị cáo đều đề nghị Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao xem xét cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Trong đó 4 bị cáo: Huỳnh Nguyễn Lộc, Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa Dược-Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ), Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ), Nguyễn Văn Trịnh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng) kháng cáo toàn bộ bản án và xin được Tòa cấp phúc thẩm xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, hậu quả trong vụ án… để giảm nhẹ hình phạt cho 4 bị cáo.

Ba bị cáo: Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh), Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre cũ), Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) kháng cáo xin được hưởng khoan hồng của pháp luật, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty LanQ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin miễn trách nhiệm hình sự tội “Đưa hối lộ” do đã tự nguyện làm đơn tự thú, tố giác hành vi đưa, nhận hối lộ, giúp cơ quan tố tụng giải quyết vụ án và chủ động cùng người nhà nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh) xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét miễn hình phạt vì cho rằng bị cáo là nhân viên cấp dưới, phụ thuộc cấp trên, không được hưởng lợi từ số tiền nhận hối lộ… Sáu bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh), Quách Thị Lịch (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên), Vũ Thị Ngát (cựu Giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Thị Thúy Bình (cựu Phó trưởng phòng Tổ chức, hành chính, tài chính, kiêm Kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên), Cao Hữu Hạng (cựu Trưởng khoa Dược-Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ), Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phó trưởng khoa Dược phụ trách, Bệnh viện Y dược cổ truyền -Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cũ) cùng nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Trước đó, trong các ngày từ 27/1-3/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyễn Lộc 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ.”

Ba bị cáo: Nguyễn Mạnh Quyền bị Tòa tuyên phạt 19 năm tù, Phạm Văn Cách 15 năm tù, Lê Văn Tình (cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm) 10 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ.”

Bị cáo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) bị phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bị cáo Tống Viết Phải (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ.”

17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù về cùng tội “Nhận hối lộ.”

Theo bản án sơ thẩm, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Mặt khác, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Đối với Huỳnh Nguyễn Lộc, Tòa xác định với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện.

Tuy nhiên, bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ của Phạm Văn Cách hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Văn Chuân không có nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Sơn Lâm. Chuân nhận thức rõ số tiền Phạm Văn Cách đưa cho Huỳnh Nguyễn Lộc trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán thuốc giữa 2 đơn vị phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đưa, nhận hối lộ nhưng Chuân vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc, nhiều lần nhận tiền giúp Lộc với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng./.

