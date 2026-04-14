Hải quan phối hợp thu giữ hơn 59 kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Chi cục Hải quan khu vực XVI (Đội Kiểm soát hải quan) và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hai đơn vị đã đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ một vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Qua nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã.

Cụ thể, ngày 11/4, tại khu vực xóm Bản Gủn, xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển nhiều bao tải có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng chức năng phát hiện 6 bao tải dứa màu cam bên trong có chứa vảy (nghi là vảy tê tê) có tổng trọng lượng 59,2 kg. Đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tang vật nêu trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tang vật để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

