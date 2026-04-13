Quảng Trị: Tiếp nhận 2 cá thể tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm

Sáng 13/4, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 2 cá thể tê tê do người dân phát hiện tự nguyện giao nộp, qua đó, góp phần bảo tồn loài động vật quý hiếm của rừng Việt Nam.

Thanh Thuỷ
Tiếp nhận 2 cá thể tê tê nguy cấp, quý, hiếm từ người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 13/4, Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 2 cá thể tê tê do người dân phát hiện tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 12/4, khi đang đi làm gần khu vực cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa phận xã Cam Lộ, anh Lê Thanh Tùng trú tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Lộ cùng bạn đã phát hiện 2 cá thể tê tê (hay còn gọi là trút) có trọng lượng hơn 4 kg bên đường.

Nhận thức được đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, bị cấm khai thác, săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt vì mục đích thương mại.

Ngay sau đó, anh Tùng đã liên hệ Công an xã Cam Lộ để giao nộp. Sau khi tiếp nhận, hiện 2 cá thể tê tê trên đã được chính quyền địa phương tạm thời giao Hạt Kiểm lâm Cam Lộ-Đông Hà quản lý, chăm sóc trong thời gian hoàn thiện các thủ tục xử lý thả về tự nhiên theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
