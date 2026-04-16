Nguyên nhân nước biển bãi Sau ở Vũng Tàu chuyển màu xanh, đỏ

Ngày 16/4, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Viện Kỹ thuật Biển (thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) đã kết luận hiện tượng nước biển tại bãi tắm bãi Sau (phường Vũng Tàu) chuyển màu thành màu xanh, đỏ vào đầu tháng 4/2026 vừa qua là do hiện tượng tảo nở hoa cục bộ, phát sinh từ sự gia tăng đột biến mật độ loài tảo Lam có tên khoa học là Trichodesmium erythraeum.

Đây là hiện tượng tự nhiên của môi trường biển, không phải do ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả phân tích mẫu nước biển gần bờ do Viện Kỹ thuật Biển thực hiện tại 5 vị trí trên khu vực bãi Sau ghi nhận, có 69 loài thực vật phù du thuộc 3 nhóm chính gồm tảo Lam, tảo Silic và tảo Giáp.

Trong đó, tảo Silic có số lượng loài đa dạng nhất với 46 loài, chiếm 66,67%; tảo Giáp có 22 loài, chiếm 31,88%; còn tảo Lam chỉ ghi nhận 1 loài. Tuy nhiên, loài duy nhất thuộc nhóm tảo Lam là Trichodesmium erythraeum lại chiếm ưu thế tuyệt đối trong quần xã với tỉ lệ từ 99,53% đến 99,91%.

Tảo Lam là loài tảo phổ biến ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường sống ngoài khơi. Khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi, các tế bào kết thành sợi dài, nổi thành từng búi lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu mật độ tăng cao, chúng tạo thành các vệt màu đỏ nâu, vàng nâu hoặc làm nước biển chuyển màu xanh, đồng thời xuất hiện lớp váng mỏng và mùi đặc trưng của sinh khối rong, tảo phân hủy.

Tảo kết thành mảng trôi dạt vào bãi tắm bãi Sau ở Vũng Tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, từ ngày 4 - 5/4, khu vực bãi tắm bãi Sau ghi nhận nước biển chuyển xanh, xuất hiện váng bọt. Một số thời điểm còn xuất hiện lớp váng tím hồng. Ven bờ cũng có rải rác xác cá nhỏ chết trôi dạt, ảnh hưởng mỹ quan bãi tắm và gây lo ngại cho du khách tắm biển.

Ngay khi phát hiện bất thường, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến môi trường biển theo giờ, tổ chức thu gom và xử lý kịp thời váng bọt và xác sinh vật biển, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn cho khu vực bãi tắm.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, hiện tượng nước biển đổi màu có xu hướng lặp lại hằng năm nhưng không theo chu kỳ cố định. Nguyên nhân là do tác động của nhiều yếu tố như thời tiết nắng nóng, gió nhẹ làm giảm khả năng khuếch tán, tạo môi trường tích tụ sinh khối tảo tại vùng ven bờ…./.

Thanh Hóa: Nước sinh hoạt ở thôn Quảng Trung chuyển màu bất thường, có mùi hôi Nước khe suối khu vực phía sau Công ty trách nhiệm hữu hạn BOB Hà Nội và phía trước Công ty Bình Sơn cùng với nước giếng khoan của một số hộ dân có dấu hiệu chuyển màu nâu đỏ, phát sinh mùi hôi.