Cá sấu xuất hiện trên sông ở Vĩnh Long là hình ảnh do AI tạo dựng

Tối 2/5, Công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, thông tin người dân phát hiện hai con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là không có thật; hình ảnh lan truyền được xác định là do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo dựng.

Trước đó, Công an xã Tiểu Cần nhận được tin báo, khoảng 18 giờ ngày 1/5, hai người dân ngụ ấp 1, xã Tiểu Cần, trong lúc dọn dẹp cây cối phía sau nhà phát hiện có hai con cá sấu nổi trên đoạn sông Tiểu Cần, khu vực gần cầu đường D6.

Sau đó, một trong hai người đã dùng điện thoại chụp lại hình ảnh và trình báo cơ quan Công an. Người cung cấp thông tin là ông Lý Thiên Vũ (sinh năm 1978) và con trai là Lý Gia Dĩnh (sinh năm 2004), cùng ngụ ấp 1, xã Tiểu Cần.

Do thời điểm tiếp nhận tin báo trời đã tối, chưa thể kiểm tra thực tế ngay tại hiện trường, đồng thời để bảo đảm an toàn cho người dân sống gần khu vực, Công an xã Tiểu Cần đã báo cáo vụ việc, tham mưu Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành và Ban nhân dân các ấp thông báo người dân xung quanh khu vực sông nâng cao cảnh giác, không xuống sông để tránh nguy hiểm; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, có biện pháp xử lý phù hợp.

Sáng 2/5, Công an xã Tiểu Cần phối hợp các phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân xã và lực lượng kiểm lâm tổ chức dùng xuồng máy truy tìm trong phạm vi khoảng 3km tính từ khu vực người dân cung cấp thông tin, nhưng không phát hiện dấu vết cá sấu. Qua rà soát, lực lượng chức năng nhận định đây có khả năng là hình ảnh do ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhằm báo tin giả.

Lúc 9 giờ cùng ngày, Công an xã mời ông Lý Thiên Vũ và con trai đến làm việc. Ban đầu, cả hai vẫn khẳng định hình ảnh hai con cá sấu nổi trên sông là thật. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ, Ly Gia Dĩnh thừa nhận đã chụp cảnh sông Tiểu Cần gửi cho một người bạn ở nước ngoài; sau đó người này gửi lại hình ảnh đã ghép thêm hai con cá sấu nổi trên mặt nước nhằm trêu đùa cha mẹ. Do tin là thật, ông Lý Thiên Vũ đã thông báo cho các hộ dân lân cận và báo cho chính quyền địa phương.

Thông tin và hình ảnh hai con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận người dân địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Công an xã Tiểu Cần đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

