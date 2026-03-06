Xử phạt hai cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật về bầu cử

Ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử trên mạng xã hội.

Cụ thể, hai trường hợp bị xử phạt gồm ông N.Đ.T (sinh năm 1965, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) và ông N.X.C (sinh năm 1963, trú tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Mỗi cá nhân bị xử phạt hành chính mức 7,5 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, hai đối tượng này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các thông tin không đúng sự thật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, các cá nhân này còn tham gia bình luận, chia sẻ những nội dung mang tính kích động từ các tài khoản phản động ở nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết nguyên nhân do thiếu hiểu biết và không kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ.

Các đối tượng đã tự giác gỡ bỏ thông tin sai phạm, viết cam kết không tái diễn và chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia môi trường mạng.

Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, trách nhiệm khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, đặc biệt là các vấn đề chính trị quan trọng của đất nước, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật./.

Xử lý 2 trường hợp thông tin sai sự thật về bầu cử trên mạng xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm ứng cử viên và công tác nhân sự trong cuộc bầu cử sắp tới.