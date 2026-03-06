Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chủ tịch MTTQ tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 5

Ngày 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình, xã Lương Sơn và kết nối trực tuyến với điểm cầu các xã của tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị bầu cử số 5 còn có: Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Cao Sơn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bùi Thị Kim Tuyến; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Trường Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ Ngô Minh Trọng; giảng viên chính Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ Đoàn Thị Hồng Việt.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri của phường Hòa Bình và xã Lương Sơn kỳ vọng, nếu trúng cử, các ứng cử viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đề xuất Quốc hội ban hành luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: chính sách đất đai; chính sách liên quan tới đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các chính sách giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI là hoạt động quan trọng trong quy trình bầu cử, tạo điều kiện để các ứng cử viên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và trình bày chương trình hành động. Đồng thời, giúp cử tri hiểu rõ hơn về phẩm chất, năng lực của từng ứng cử viên.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cử tri tiếp tục quan tâm, nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI; tin tưởng các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đều rất thiết thực, phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm.

Qua đó, các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động; đồng thời sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của cử tri./.

