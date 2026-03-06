Chính trị

Bộ trưởng Ngoại giao hội đàm với Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chiều 6/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo nhân chuyến thăm làm việc tới Việt Nam.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội cũng như những định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, trong đó có đường lối đối ngoại trong thời gian tới.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ và bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác Việt Nam - Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Pháp ngữ, đồng thời nhấn mạnh là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của Cộng đồng Pháp ngữ nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở các nước thành viên và trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Pháp ngữ trao đổi về những ưu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới và những biện pháp để thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam - Pháp ngữ.

Bộ trưởng đề nghị Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tăng cường trụ cột hợp tác kinh tế, trong đó hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành viên Pháp ngữ về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, hợp tác với các nước châu Phi là thành viên Pháp ngữ, củng cố việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam… Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương, hợp tác ba bên với các nước thành viên Pháp ngữ.

Tổng Thư ký Louise Mushikiwabo chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ.

Đánh giá tình hình quốc tế nói chung và trong không gian Pháp ngữ nói riêng cũng như chủ nghĩa đa phương hiện gặp nhiều thách thức, Tổng Thư ký Pháp ngữ khẳng định sẽ cùng với Việt Nam và các nước thành viên khác tăng cường hợp tác, đoàn kết để thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Tổng Thư ký khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển kinh tế bền vững, hợp tác kinh tế, thương mại với các nước châu Phi và mong muốn có thêm nhiều cán bộ Việt Nam làm việc tại OIF.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ sắp tới tại Campuchia, coi đây là cơ hội quan trọng để tiếp tục củng cố đoàn kết trong Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, tạo động lực mới cho hợp tác Pháp ngữ tại khu vực.

Chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại khu vực để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2026 tới tại Campuchia./.

