Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại An Giang

Chiều 6/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Khu vực bỏ phiếu khu phố 3, Tổ bầu cử số 68, Đơn vị bầu cử số 6, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, giám sát, đại diện Ủy ban bầu cử phường Rạch Giá cho biết, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và đúng theo các quy định của pháp luật.

Công tác chuẩn bị nhân lực, công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất được địa phương chủ động triển khai thực hiện từ sớm, nghiêm túc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát và Ủy ban bầu cử phường Rạch Giá, các thành viên của Tổ bầu cử số 68 đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề xoay quanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ bầu cử, lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu… nhằm đảm bảo ngày bầu cử được diễn ra đúng quy định, đúng kế hoạch và tiến độ theo các mốc thời gian của Hội đồng Bầu cử quốc gia và của tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử của địa phương; đồng thời yêu cầu Ủy ban bầu cử phường Rạch Giá tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mặt công tác chuẩn bị còn lại để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, thật sự là ngày hội toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử phường bám sát và quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản, nhất là các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đối với công tác bầu cử.

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử phường Rạch Giá chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng, chuẩn bị tốt các phương án dự phòng cho các tình huống để xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến công tác bầu cử; tổ chức bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng cho các lực lượng tham gia các tổ bầu cử.

Cùng với đó, chọn bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ở khu vực thuận lợi nhất để cử tri dễ dàng quan sát và tìm hiểu thông tin.

Bố trí lối ra vào thuận tiện cho cử tri khi đến bầu cử, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng ra vào, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; có phương án chuẩn bị thùng phiếu phụ mang đến cho cử tri là người người già, người khuyết tật được tham gia bầu cử.

Đối với bố trí thùng phiếu, địa phương cần bố trí các thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có màu khác nhau để cử tri bỏ phiếu bầu dễ dàng, tránh sự nhầm lẫn.

“Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, địa phương cần rà soát kỹ các kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, nhất là hiệp đồng giữa các đơn vị, đảm bảo chặt chẽ; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị, lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tại các điểm bầu cử, bố trí lực lượng khoa học, hợp lý,” Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Kiểm tra, giám sát tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng cán bộ, chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công tác bầu cử.

Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ, mặt công tác để cán bộ, chiến sỹ nắm rõ, nêu cao tinh thần chủ động, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện nghiệp vụ, trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, dụng cụ, trang phục, bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh An Giang và Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang./.

