Bà Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 27/2/2026, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Cùng ngày, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Quyết định chỉ định đồng chí Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, theo quy trình, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình Ban Chấp hành Đề án kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể, căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Quyết định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Nghị quyết của Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đề án nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ bảo đảm thông suốt, căn cứ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo Ban Chấp hành nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã thống nhất bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định nhận trọng trách mới là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn đối với tổ chức Hội, với phong trào Phụ nữ Việt Nam.

Với trọng trách được Đảng, Nhà nước phân công, được Ban Chấp hành tin tưởng giao phó, bà Lê Thị Thủy khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiếp nối, kế thừa những thành quả mà các thế hệ cán bộ Hội, các tầng lớp phụ nữ đã đạt được; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc của Đảng, của tổ chức Hội, cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp phụ nữ và ngược lại; góp phần lan tỏa việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc, xứng đáng với niềm tin của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành cũng chia tay bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tập trung lấy ý kiến vào Báo cáo sơ kết việc triển khai Quyết định 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quy định 301-QĐ/TW ngày 9/6/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.../.

