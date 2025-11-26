Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước bạn Lào

Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), ngày 26/11, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh.

Trao đổi với Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng những thành tựu nhân dân Lào đã đạt được trong 50 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhắc lại sự ủng hộ, gắn bó, thủy chung mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, phát triển đất nước, bà Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ niềm trân trọng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đồng thời mong muốn thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp.

Thông tin về hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết bên cạnh các hoạt động phối hợp thường niên, hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang tổ chức khóa bồi dưỡng về công tác phụ nữ cho 15 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào từ 15/10 - 15/12/2025 theo thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Lào giai đoạn 2022 - 2027.

Thời gian tới, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến mong muốn thông qua Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nói chung và sự ủng hộ của cá nhân Đại sứ Khamphao Ernthavanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước Việt Nam - Lào tiếp sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác có chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của phụ nữ. Qua đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cảm ơn sự quan tâm, tình cảm đặc biệt mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh.

Đại sứ đánh giá cao công tác phối hợp, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào trong thời gian qua. Sự đồng hành của hai tổ chức Hội nói riêng cũng như nhân dân hai nước nói chung đã góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo hai nước thống nhất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị của hai đất nước./.

