Quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 25/11, tại Vientiane, Hội Phụ nữ Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức Tiệc trà 2025 dành cho các nữ cán bộ ngoại giao, phu nhân các đoàn ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Lào.

Tại sự kiện năm nay, gian trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, với chủ đề “80 năm ngoại giao Việt Nam: hòa bình và phát triển,” đã giới thiệu khái quát nhưng sinh động hình ảnh về con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam, qua đó nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào.

Các tiết mục văn nghệ do đoàn Việt Nam biểu diễn cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ, mang đến cho người xem những cảm xúc sâu lắng và ấn tượng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Grata Endah Werdaningtyas, Đại sứ Indonesia tại Lào, đánh giá cao phần trình diễn của đoàn Việt Nam, cho rằng chương trình kết hợp hài hòa giữa diễn xuất và âm nhạc, truyền tải trọn vẹn cảm xúc tới khán giả.

Đặc biệt, tiết mục “Còn gì đẹp hơn” tái hiện thời kỳ kháng chiến của Việt Nam đã khắc họa sinh động tinh thần anh dũng và sự hy sinh to lớn của quân và dân Việt Nam trong hành trình giành độc lập, hòa bình.

Ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo Đại sứ Indonesia, chủ đề mà Đại sứ quán Việt Nam lựa chọn lần này cho thấy hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực.

Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam luôn đóng góp cho sự gắn kết và phát triển chung. Tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác và củng cố vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, gian hàng ẩm thực của Đại sứ quán Việt Nam đã mang đến nhiều món truyền thống đặc trưng các miền như nem nướng, bánh bột lọc, bánh dày giò, chè bưởi, cùng mâm ngũ quả với các loại trái cây được chạm khắc tinh xảo.

Thông qua đó, Việt Nam mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa và sự phong phú của ẩm thực dân tộc tới bạn bè quốc tế một cách gần gũi và hấp dẫn.

Các nữ cán bộ ngoại giao và các phu nhân đoàn Lào ghé thăm khu trưng bày “80 năm ngoại giao Việt Nam: Hòa bình và Phát triển” tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Là người từng có thời gian sống và làm việc tại Việt Nam, bà Heather Variava, Đại sứ Mỹ tại Lào, chia sẻ rằng bà rất yêu thích ẩm thực Việt Nam. Trong suốt 3 năm sinh sống tại Việt Nam, bà đã có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn và luôn bị cuốn hút bởi hương vị đặc trưng, tinh tế của ẩm thực Việt.

Đại sứ Mỹ cũng bày tỏ sự ấn tượng đối với trang phục áo dài Việt Nam, cho rằng thật tuyệt vời khi các biểu tượng văn hóa Việt - từ ẩm thực đến trang phục - được giới thiệu sinh động tại sự kiện Tiệc trà năm nay.

Theo Đại sứ Mỹ, thật tuyệt vời khi được trải nghiệm văn hóa Việt Nam, gian hàng của Việt Nam được chuẩn bị rất chu đáo, với nhiều món ăn đặc trưng và thiết kế đẹp mắt, mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú.

Tiệc trà 2025 là hoạt động ngoại giao thường niên nhằm tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau trong thúc đẩy quan hệ giữa các nước trong khu vực và trên thế giới./.

