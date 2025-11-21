Việt Nam đồng hành trong 50 năm xây dựng và phát triển của đất nước Lào

Chiều 21/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Thành tựu 50 năm xây dựng và phát triển của đất nước Lào,” hướng tới Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng chào mừng các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam-Lào, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tham dự và chia sẻ tại sự kiện có đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Bí thư Đảng ủy-Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân viên đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Laopaoxong Navongxay đã trình bày khái quát chặng đường 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển kể từ ngày nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập; nhấn mạnh những dấu mốc quan trọng, những thành tựu nổi bật mà đất nước và nhân dân Lào đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào đã đạt nhiều bước tiến quan trọng, đặc biệt trong cải thiện đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị; Lào cũng chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, coi đây là nền tảng tinh thần của sự phát triển.

Bên cạnh đó, Lào cũng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế.

Đồng chí Laopaoxong khẳng định trong suốt quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển, đất nước Lào luôn nhận được sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là Việt Nam - người đồng chí, anh em luôn đồng hành, kề vai sát cánh.

Mối quan hệ đặc biệt ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng vững chắc và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp trở thành tài sản vô giá chung của hai dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa để cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và những thành tựu to lớn mà Lào đã đạt được trong 50 năm qua.

Qua đó, mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào càng thêm trân trọng, tự hào và có trách nhiệm trong việc gìn giữ, củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Buổi nói chuyện đã góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị, khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đang rất tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như của khu vực./.

