Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác thương mại, hướng tới kim ngạch 5 tỷ USD

Ngày 14/11 tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Lào AZ đồng tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư-Thương mại Lào-Việt Nam 2025 với chủ đề "Chung con đường, vững tương lai."

Sự kiện thu hút mối quan tâm tham dự của đông đảo các nhà hoạch định chính sách, đại diện các cơ quan ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhằm cụ thể hóa những cam kết ở cấp cao và mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại song phương.

Phát biểu tại sự kiện bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam, ghi nhận quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Lào đã có bề dày truyền thống trên 60 năm, được xây dựng và phát triển trên nền tảng mối quan hệ gắn bó mật thiết keo sơn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Giữa hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.337km, đi qua địa giới hành chính của 10 tỉnh của Lào và 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đây là những địa bàn có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược, trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, là cửa ngõ thông thương, giao lưu với thế giới của Việt Nam, Lào với nhiều quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quan hệ thương mại nói chung và thương mại biên giới nói riêng giữa hai nước hiện còn những vấn đề đặt ra cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để giải quyết; trong đó, vấn đề cốt lõi là làm sao để thương mại biên giới hai nước phát triển ổn định, bền vững, khai thác được tiềm năng lợi thế của mỗi bên. Từ đó, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn miền núi, nâng cao đời sống của nhân dân vùng biên giới hai nước; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, đóng góp ngày càng nhiều trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước, hướng tới mục tiêu kim ngạch đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung liên quan tới công tác xúc tiến, thúc đẩy hoạt động phát triển hợp tác đầu tư và thương mại giữa doanh nghiệp hai nước; trong đó, nổi bật là vai trò của Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam (Bộ Tài chính), Cục Kinh tế (Bộ Ngoại giao Lào), Cục Xúc tiến và quản lý đầu tư... cùng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Lào hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và sản xuất, logictics, xuất nhập khẩu...

Các phiên thảo luận và tọa đàm chuyên sâu đã tập trung vào việc cập nhật các cơ chế và chính sách mới, bao gồm các ưu đãi và thuận lợi trong thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, nhằm chuyển đổi Lào từ quốc gia không giáp biển thành quốc gia kết nối đất đai. Đồng thời, hội thảo cũng giới thiệu các cơ hội đầu tư chiến lược tại Lào, với mục tiêu thu hút tối thiểu 1,7 tỷ USD FDI mỗi năm.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho hay nhằm đưa quan hệ thương mại Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, Chính phủ hai nước đã thống nhất triển khai nhiều nội dung hợp tác quan trọng và ký kết các văn kiện pháp lý trong lĩnh vực thương mại, tiêu biểu như Hiệp định Thương mại giữa hai nước ký năm 2024. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý và động lực thúc đẩy thương mại song phương.

Sau 10 năm thực hiện hiệp định, hợp tác trong lĩnh vực công thương giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, thực chất. Cụ thể, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ khoảng 1,1 tỷ USD năm 2015 lên mức 2,25 tỷ USD năm 2024, tăng gấp đôi sau một thập kỷ thực hiện hiệp định.

Chín tháng năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,36 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 10 năm qua. Nhiều cặp cửa khẩu trọng điểm đã trở thành đầu mối giao thương quan trọng, đóng góp lớn cho tổng kim ngạch thương mại song phương. Hệ thống chợ biên giới, khu kinh tế cửa khẩu được quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ và trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới và công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước trong quản lý, kiểm soát hàng hóa, phương tiện, cư dân biên giới được duy trì chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Sơn đề xuất hai bên ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng, kết nối cơ sở hạ tầng giao thông hai nước, sớm hiện thực hóa các dự án tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối cửa khẩu, kho bãi, bến bãi, hệ thống kiểm tra-kiểm soát; khuyến khích hình thành các trung tâm logistics tại khu vực biên giới nhằm giảm chi phí lưu thông hàng hóa. Đồng thời, khuyến khích tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước trong việc cải thiện hạ tầng cửa khẩu, đặc biệt là các cặp cửa khẩu quốc tế có lưu lượng lớn. Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu kết nối hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử tại cửa khẩu, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục kiểm dịch, kiểm tra chuyên ngành theo hướng công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Ngoài ra, theo ông Sơn, cần tổ chức các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng chủ lực; thiết lập đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp vướng mắc kịp thời; khuyến khích tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước thông qua hội nghị xúc tiến thương mại và diễn đàn trao đổi chính sách; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai nước đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa, mở rộng chương trình xúc tiến thương mại tại các địa phương hai nước, nhằm tăng cường sự hiện diện của hàng hóa mỗi bên.

Lực lượng chức năng hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra và xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát tại cửa khẩu và phát huy vai trò của chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Điểm nhấn quan trọng và mang tính biểu tượng nhất của hội thảo là nghi thức Trao đổi Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực logistics và phân phối giữa Công ty cổ phần Việt Lào AZ (Việt Nam) và Công ty Hung-Aloun Logistics (Lào).

Việc ký kết này không chỉ mở ra một chương mới trong hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sống động cho những cam kết từ lãnh đạo hai nước, thể hiện sự chuyển hóa mạnh mẽ từ chủ trương chính sách thành những hành động và cơ hội hợp tác kinh tế cụ thể, góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa xuyên biên giới và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

