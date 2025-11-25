Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 25/11, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Đại sứ Phạm Việt Hùng chúc mừng đất nước và nhân dân Lào anh em đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển đất nước trong 50 năm qua. Đại sứ khẳng định trong lịch sử, Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc.

Ngày nay, hai nước tiếp tục song hành hợp tác phát triển kinh tế, xã hội. Sự phát triển của Lào cũng là sự phát triển của Việt Nam. Đảng, nhà nước, chính phủ hai nước luôn gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện này.

Nằm trong mối quan hệ chung giữa hai nước, Đại sứ Phạm Việt Hùng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác, giao lưu thân thiết giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Thái Lan luôn được duy trì, phát triển rất tốt đẹp, gắn bó thắm tình hữu nghị.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam chúc Đại sứ Lào tại Thái Lan Sisavath Inphachanh và toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Về phần mình, tân Đại sứ Lào tại Thái Lan Sisavath Inphachanh cảm ơn Đại sứ Phạm Việt Hùng và đoàn tới chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, mong muốn được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm từ Việt Nam trong hành trình phát triển dựng xây đất nước.

Đại sứ Sisavath cũng khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ hợp tác gắn bó, giao lưu thân thiết giữa hai Đại sứ quán, chúc mối quan hệ giữa hai cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Thái Lan mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

