Thắt chặt tình hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào

Ngày 26/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Sự kiện thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân các địa phương của Lào.

Phát biểu chúc mừng, ông Ngô Minh Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là dịp hai nước cùng nhìn lại mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc do các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp; được tôi luyện qua chiến tranh, gìn giữ trong hòa bình và tiếp tục phát huy trong thời kỳ hội nhập.

Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào đã tổ chức trao đổi nhiều đoàn công tác, nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm gắn bó, nâng cao hiệu quả hợp tác và mở ra nhiều hướng phát triển mới giữa các địa phương.

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố khẳng định luôn nỗ lực để gìn giữ và phát huy tình cảm đặc biệt Việt Nam-Lào qua các hoạt động giao lưu hữu nghị thường niên; thăm hỏi, hỗ trợ sinh viên Lào đang học tập tại thành phố; tổ chức đoàn sang thăm nước bạn, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu kinh tế văn hóa giáo dục - đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự và trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó.

Ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức kỷ niệm ngày lễ trọng đại của nhân dân Lào.

Ông Phonesy Bounmixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông chia sẻ ngày 2/12/1975 là ngày Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào làm tròn sứ mệnh lịch sử vĩ đại, xóa bỏ hoàn toàn chế độ cũ, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà nhân dân Lào đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước.

Ông nêu rõ những thành tựu mà nhân dân Lào giành được trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay không thể tách rời sự ủng hộ to lớn, quý báu của các nước bạn bè và quốc tế; đặc biệt là Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả kịp thời trong suốt thời gian qua.

Theo ông Phonesy Bounmixay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với nhiều địa phương của Lào và thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các địa phương; góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Hiện có 44 doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư tại Lào với tổng vốn hơn 500 triệu USD và 800 học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức Lào đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

