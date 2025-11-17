Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam-Lào 2025

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam-Lào năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20-23/11 tại Trung tâm Hội nghị Lao Itecc, thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Sự kiện do Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Quốc phòng Lào và các bộ ngành liên quan tổ chức.

Quy mô hội chợ có gần 120 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó phía Lào tham gia 20 gian.

Không gian hội chợ được thiết kế theo chủ đề thống nhất, mang màu sắc cờ Việt Nam-Lào, gắn với biểu tượng Thạt Luổng (Lào), Khuê Văn Các (Việt Nam) cùng quốc hoa hoa sen và hoa champa, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Trong khuôn khổ hội chợ, còn có hội nghị xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước sẽ được tổ chức ngày 21/11, do Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng Việt Nam) chủ trì.

Dự kiến trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ có từ 5 đến 10 cuộc làm việc trực tiếp và trực tuyến giữa Việt Nam và Lào.

Bên cạnh hoạt động kinh tế, Ban Tổ chức phối hợp các đơn vị triển khai nhiều hoạt động khác như tặng máy tính, máy in cho cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Lào; trao quà cho các gia đình chính sách tại Lễ khai mạc và dành tặng phần quà cho nhân dân Lào đến tham quan.

Nhân dịp này, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) sẽ tổ chức “Không gian văn hóa Việt Nam”, trưng bày hình ảnh và hiện vật về tình hữu nghị trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Chương trình nghệ thuật do Đoàn Văn công Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp Đoàn Văn công Quân đội Lào sẽ biểu diễn tại Lễ khai mạc và các ngày hội chợ, với những tiết mục đậm bản sắc văn hóa hai nước.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, màn hình LED tại khu vực triển lãm cũng sẽ trình chiếu các video giới thiệu hoạt động lao động sản xuất, phát triển công nghiệp quốc phòng và kinh tế của các doanh nghiệp quân đội Việt Nam./.