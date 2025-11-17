Ba Lan quyết định mở cửa lại 2 cửa khẩu với Belarus

Ngày 17/11, Ba Lan đã mở cửa trở lại 2 cửa khẩu với Belarus vốn bị đóng cửa trước đó do căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.

Theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ba Lan, ông Andrzej Juzwiak, 2 cửa khẩu với Belarus gồm Kuznica Bialostocka và Bobrowniki đã được mở cửa trở lại.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Ba Lan nêu rõ chính phủ đã đáp ứng kỳ vọng của người dân và người kinh doanh trong khu vực, trong đó có cả các đơn vị vận chuyển, vốn phải chịu hậu quả về kinh tế do việc đóng cửa các cửa khẩu này.

Hai cửa khẩu này đã bị đóng cửa trong nhiều năm do cuộc khủng hoảng di cư và căng thẳng với Chính phủ Belarus.

Tuy nhiên, Chính phủ Ba lan cho biết việc mở cửa trở lại 2 cửa khẩu trên hiện đã có thể thực hiện được vì biên giới phía Đông của nước này, đồng thời là biên giới Liên minh châu Âu (EU), đã được "bảo vệ an toàn hơn bao giờ hết.”

Chính phủ Ba Lan cho biết họ đang giám sát an ninh tại 2 cửa khẩu trên và nếu thấy có rủi ro liên quan khi mở cửa trở lại, họ sẽ cân nhắc tái đóng cửa.

Trong khi đó, lực lượng hải quan Belarus cho biết cửa khẩu Bobrowniki có thể xử lý 900 xe ôtô chở khách và 500 xe tải một chiều mỗi ngày, trong khi cửa khẩu Kuznica Bialostocka có thể tiếp nhận 1.600 xe ôtô chở khách và 580 xe tải mỗi ngày.

Hiện các cửa khẩu này cũng đã được hiện đại hóa, bao gồm tăng tổng số làn đường, số làn đường dành riêng cho xe buýt và trang bị thiết bị mới cho hệ thống giám sát điện tử./.

